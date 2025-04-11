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Политика
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Первая медаль Украины на ЧЕ-2025 по борьбе: Андрей Джелеп завоевал бронзу, одолев россиянина

Перша медаль України на ЧЄ-2025 з боротьби: Андрій Джелеп виборов бронзу, здолавши росіянина

Чемпионат продолжается в столице Словакии – Братиславе.

Украинский борец свободного стиля Андрей Джелеп принес сборной первую медаль на чемпионате Европы-2025, который продолжается в столице Словакии — Братиславе, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport24.ua.

25-летний спортсмен успешно стартовал в весовой категории до 61 кг, уверенно победив северокедонца Бесира Али со счетом 10:0. В полуфинале Джелеп уступил представителю россии Завуру Угуеву — 1:11, что лишило его шанса побороться за золото.

Впрочем, в схватке за третье место Андрей показал настоящий бойцовский характер и одержал важную победу над еще одним россиянином Дмитрием Шамелой со счетом 3:1.

Это первая награда для украинской сборной на чемпионате Европы этого года. Для самого Джелепа эта «бронза» стала уже второй медалью континентального первенства — раньше он боролся за «серебро».

Напомним, что Украина завоевала первое «золото» на Играх Непокоренных-2025.

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