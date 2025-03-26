Первый в мире гибкий игровой монитор 45GX990A от LG

Геймеры оценят эту новинку в категории мониторов.

Компания LG Electronics (LG) планирует представить серию UltraGear GX9. В нее входят два игровых OLED-монитора (LG 45GX990A и 45GX950A) и универсальный игровой монитор Smart Gaming Monitor (39GX90SA). Премиальная линейка будет представлена на выставке CES 2025 в январе этого года.

Серия UltraGear GX9 устанавливает новый стандарт для игровых OLED-мониторов, сочетая революционную технологию отображения и интеллектуальные функции, расширяющие и улучшающие пользовательский опыт. Об этом сказал Ю. С. Ли, вице-президент и глава IT-подразделения LG Media Entertainment Solution Company.

LG всегда предлагает передовое и инновационное оборудование любителей игр по всему миру. И сейчас модель 45GX990A признана победителем в номинации «Лучшие инновации». Новая линейка мониторов призвана переосмыслить игровой опыт и станет родным братом серии UltraGear. MigNews хочет рассказать об особенностях этих мониторов.

LG 45GX990A – первый в мире гибкий игровой монитор 5K2K с двойным режимом

LG UltraGear OLED 45GX990A, Источник: LG

Игровой монитор LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (45GX990A) – первый гибкий OLED-дисплей с разрешением 5K2K, как пишут производители. 45-дюймовый экран может в считанные секунды превращаться из плоского в изогнутый за 900R, обеспечивая геймерам гибкость и контроль.

Он оснащен режимом Dual-Mode для легкого переключения между предыдущими настройками разрешения и частоты обновления. Это позволяет настроить соотношение сторон и размер изображения. Время отклика составляет 0,03 мс, что обеспечивает плавность игрового процесса и увлекательные впечатления.

Первый в мире 45-дюймовый 5K2K OLED игровой монитор OLED от LG с кривизной 800R и DisplayPort 2.1

UltraGear 45GX950A, Источник: LG

45GX950A – еще одна примечательная модель LG. Этот 45-дюймовый изогнутый (800R) экран с соотношением сторон 21:9 обеспечивает четкое и яркое изображение с насыщенными цветами и высокой контрастностью. Его 4-сторонний дизайн Virtually Borderless усиливает эффект погружения и придает изящный вид монитору. Благодаря 125 PPI и субпиксельному расположению RGWB улучшается читабельность текста и повышается производительность.

Модель имеет двухрежимную функциональность и восемь настраиваемых конфигураций. Она также поддерживает DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C мощностью 90 Вт. Она совместима с новейшими видеокартами и поддерживает такие функции, как VRR. Если вы купите этот монитор, можете рассчитывать на плавный игровой процесс благодаря сертификации NVIDIA G-SYNC®️ и AMD FreeSync™️ Premium Pro.

Универсальный игровой монитор Smart Gaming Monitor от LG для увлекательного гейминга

LG UltraGear 39GX90SA, Источник: LG

Еще одна новинка, заинтересовавшая многих геймеров – LG UltraGear 39GX90SA. Монитор дарит великолепные впечатления от игр и потоковой речи. Работая под управлением webOS, он выступает в роли развлекательного центра, обеспечивая доступ к поточным сервисам без использования ПК или приставки.

Его 39-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9 (800R) гарантирует яркие цвета и глубокий черный цвет, идеально подходящий для игр и HDR-контента. Он оснащен портами USB Type-C и эргономичной L-образной подставкой для аккуратного расположения на столе.

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