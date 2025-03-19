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Политика
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Петровна или Петровна: как правильно писать на украинском

Уверены, что пишете правильно?

Вы наверняка слышали о такой яркой певице, как Клавдия Петровна. Но мы хотим обратить ваше внимание на отчество. Как все-таки правильно писать отчество на украинском – Петровна или Петровна? В Сети часто разгораются споры по этому поводу. Кому-то по душе первый вариант, другим – второй.

MigNews предлагает не гадать, а вспомнить, как образуются отчественные имена для девушки в украинском языке.

Значение имени Петр

Петр – мужское имя, часто встречающееся в украинской культуре. Имя происходит от греческого имени Petros, что означает «скала» или «камень». В Новом Завете Петр является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и часто изображается как центральная фигура в ранней христианской церкви. Его имя было дано ему Иисусом, который назвал его камнем, на котором он построит свою церковь, символизируя преданность и веру Петра.

Среди известных носителей, которые могут вдохновить вас на использование этого имени для вашего ребенка – Петр Алексеевич Порошенко, украинский политик и бывший (пятый) президент Украины. Петр Марко, албанский писатель, получивший известность благодаря роману Hasta La Vista, в котором описывается его опыт добровольца Республиканских сил во время гражданской войны в Испании. И Петр Переверза, профессиональный украинский футболист.

Как правильно писать на украинском языке: Петровна или Петровна?

Чтобы образовался женский патроним, согласно правилам украинского языка, нужно добавить к имени суффикс «ивна», поэтому Петровна – правильный вариант отчества от Петра. Петровна есть форма, написанная с ошибкой. Почему вообще она появилась в нашем языке и на письме? Скорее всего это связано с тем, что в русском языке женский патроним от Петра будет Петровна.

Примеры употребления слова Петровна

  • Долгое время никто не знал, кто такая Клавдия Петровна. Но на своем первом сольном концерте исполнительница впервые показала общественности свое лицо.
  • Анна Петровна была крепким орешком. Если она приняла решение, то никто и ничто не могло заставить его изменить.

В имени отчества от Аркадия также часто допускают ошибки. Узнайте, как будет украинским – Аркадиевна или Аркадовна.

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