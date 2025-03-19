Петровна или Петровна: как правильно писать на украинском

Уверены, что пишете правильно?

Вы наверняка слышали о такой яркой певице, как Клавдия Петровна. Но мы хотим обратить ваше внимание на отчество. Как все-таки правильно писать отчество на украинском – Петровна или Петровна? В Сети часто разгораются споры по этому поводу. Кому-то по душе первый вариант, другим – второй.

MigNews предлагает не гадать, а вспомнить, как образуются отчественные имена для девушки в украинском языке.

Значение имени Петр

Петр – мужское имя, часто встречающееся в украинской культуре. Имя происходит от греческого имени Petros, что означает «скала» или «камень». В Новом Завете Петр является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и часто изображается как центральная фигура в ранней христианской церкви. Его имя было дано ему Иисусом, который назвал его камнем, на котором он построит свою церковь, символизируя преданность и веру Петра.

Среди известных носителей, которые могут вдохновить вас на использование этого имени для вашего ребенка – Петр Алексеевич Порошенко, украинский политик и бывший (пятый) президент Украины. Петр Марко, албанский писатель, получивший известность благодаря роману Hasta La Vista, в котором описывается его опыт добровольца Республиканских сил во время гражданской войны в Испании. И Петр Переверза, профессиональный украинский футболист.

Как правильно писать на украинском языке: Петровна или Петровна?

Чтобы образовался женский патроним, согласно правилам украинского языка, нужно добавить к имени суффикс «ивна», поэтому Петровна – правильный вариант отчества от Петра. Петровна есть форма, написанная с ошибкой. Почему вообще она появилась в нашем языке и на письме? Скорее всего это связано с тем, что в русском языке женский патроним от Петра будет Петровна.

Примеры употребления слова Петровна

Долгое время никто не знал, кто такая Клавдия Петровна. Но на своем первом сольном концерте исполнительница впервые показала общественности свое лицо.

Анна Петровна была крепким орешком. Если она приняла решение, то никто и ничто не могло заставить его изменить.

В имени отчества от Аркадия также часто допускают ошибки. Узнайте, как будет украинским – Аркадиевна или Аркадовна.