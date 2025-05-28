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Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия. Это укрепит обороноспособность Украины.
Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия. Это укрепит обороноспособность Украины.
Политика
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Писториус и Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение, которое предусматривает финансирование производства дальнобойного оружия украинского производства. Этот шаг направлен на укрепление обороноспособности Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией. В рамках соглашения также было заключено партнерство с немецкими оборонными компаниями, что должно поспособствовать улучшению военных возможностей Украины. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на bmvg.de.

Германия будет финансировать производство дальнобойных систем оружия в Украине. Подписанное соглашение подтверждает готовность Германии инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Украина уже имеет необходимые производственные мощности и технологии для создания современных систем вооружений. В 2025 году ожидается, что эти системы поступят в украинские вооружённые силы. Поскольку они уже интегрированы в армию, дополнительное обучение не потребуется.

Германия продолжит поставки боеприпасов для артиллерийских систем и ПВО. В 2025 году Украина получит дополнительные боеприпасы для различных систем оружия. Также Германия предоставит Украине дополнительные наземные вооружения и стрелковое оружие. Все эти меры направлены на усиление обороноспособности Украины.

Германия поддержит Украину и в области военной связи. Германия продолжит финансировать украинскую систему военной связи, а также предоставит медицинское оборудование, произведённое в Украине. Эти меры помогут Украине улучшить координацию и эффективность своих вооружённых сил.

Общая сумма поддержки, которую Германия предоставит Украине, составит около пяти миллиардов евро. Эти средства уже одобрены немецким парламентом. Вложения в украинскую оборонную промышленность — важная часть долгосрочной стратегии Германии по укреплению обороноспособности Украины.

Германия продолжит работу с партнерами по усилению ПВО Украины. В рамках инициативы «Немедленные действия по усилению ПВО» Германия и её партнеры уже привлекли около одного миллиарда евро. Писториус и министр иностранных дел Йохан Вадефул намерены продолжить усилия по укреплению системы ПВО Украины в долгосрочной перспективе.

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Фото: bmvg.de

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