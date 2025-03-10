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Политика
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План прекращения огня в Украине впервые представил Женевский центр политики безопасности: что предусматривает и когда он может быть реализован

План состоит из 31-й страницы.

Женевский центр политики безопасности впервые обнародовал детальный план прекращения огня в Украине, состоящий из 31 страницы. Документ содержит ряд мер по стабилизации ситуации и обеспечению безопасности в регионе, пишет MigNews со ссылкой на источник Gcsp. В разработке плана приняли участие представители Украины, России, США и ЕС. Однако его реализация зависит от ряда факторов, включая готовность кремля к компромиссам.

Что предполагает план прекращения огня?

1. Создание буферной зоны:
План предусматривает организацию буферной зоны в ширину не менее 10 км. Для патрулирования этой зоны предлагается привлечь около 5 тысяч гражданских и полицейских. Кроме того, для обеспечения безопасности планируется выделить около 10 тысяч иностранных военных. Буферная зона должна стать своеобразной мерой предотвращения новых столкновений и эскалаций.

2. Международный контроль и совместная комиссия:
Документ предлагает привлечь международных наблюдателей и создать совместную комиссию из представителей как украинских, так и военных. Эта комиссия имела бы полномочия решать вопросы, связанные с обменом пленными, разминированием территорий и организацией гражданских коридоров через буферную зону. Это решение призвано способствовать прозрачности и подотчетности действий обеих сторон.

3. Главное препятствие – путин:
Эксперты считают, что самая большая сложность в реализации плана состоит в позиции путина. Его нежелание идти на компромиссы подвергает сомнению возможность быстрого и успешного внедрения мирного плана. Отсутствие четких сигналов из кремля по поводу готовности к прекращению огня создает дополнительные риски для процесса мирного урегулирования.

Когда может быть реализован план?

Реализация плана напрямую зависит от политической воли сторон конфликта и поддержки международного сообщества. По оптимистическим прогнозам первые шаги могут быть сделаны уже в этом году при условии, что Россия согласится на предложения и начнет выполнение договоренностей. Однако большинство экспертов отмечают, что процесс может затянуться на неопределенное время из-за сложности переговоров и нежелания кремля идти на уступки.

Перспективы и риски

План Женевского центра политики безопасности вызвал разные реакции у международного сообщества. С одной стороны он может стать реальным шансом для остановки боевых действий и сохранения жизней мирных жителей. С другой стороны, высокая зависимость от позиции кремля и сложные условия выполнения пунктов плана вызывают значительные сомнения.

Реализация плана потребует комплексной поддержки как со стороны Запада, так и со стороны международных организаций. Пока его судьба остается неопределенной, но само появление такого документа уже шаг вперед в поиске мирного урегулирования в Украине.

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