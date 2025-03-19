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Политика
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Почему Арестович призвал украинцев собрать тревожные чемоданы

Это произошло на фоне недавнего дипломатического конфликта.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал граждан собрать «тревожные чемоданы» на фоне недавнего дипломатического конфликта между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, пишет MigNews со ссылкой на Инстаграм политика.

В своем сообщении в социальных сетях Арестович отметил:

Перед началом войны я сказал однажды, что можно разбирать тревожные чемоданы. Сегодня говорю: можно на всякий случай собрать. Снова.

Чому Арестович закликав українців зібрати тривожні валізи

Сообщения Арестовича. Источник: Instagram.

Этот призыв прозвучал после публичного спора между Зеленским и Трампом, в ходе которого американский президент обвинил украинского коллегу в нежелании достичь мира, заявив, что Путин хочет мира, а Зеленский — войны.

Арестович выразил обеспокоенность возможными последствиями этого дипломатического напряжения, подчеркнув, что Европа и Зеленский «проголосовали за продолжение войны». Он также отметил, что такая позиция может привести к потере американской поддержки, что, по его мнению, будет иметь негативные последствия для Украины как на фронте, так и в тылу.

Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Арестович уже призвал граждан подготовить «тревожные чемоданы», а затем, после начала боевых действий, рекомендовал их разобрать, когда ситуация стабилизировалась.

Ранее Арестович спрогнозировал дальнейшее уменьшение территорий и населения Украины.

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