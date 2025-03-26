Почему кал стал желтым? 5 распространенных причин

Стоит ли волноваться из-за этого симптома?

Состояние кала может многое сказать о здоровье вашей пищеварительной системы. Например, черные фекалии могут являться результатом употребления определенных продуктов или лекарств. Об этом сообщает MigNews со ссылкой на Home For You. Но как насчет желтого цвета? Почему ваш кал стал желтым?

Желтые фекалии могут быть вызваны множеством факторов, начиная от основного состояния здоровья и заканчивая определенными изменениями в образе жизни. Но прежде чем паниковать, знайте, что изменение цвета кала довольно распространенное явление. И переживать по этому поводу не стоит.

Почему ваши фекалии меняют цвет

Хотя большинство людей ожидают, что фекалии будут коричневыми, на их цвет могут влиять такие факторы, как диета, время прохождения кишечником (то есть скорость прохождения пищи и отходов пищеварительным трактом), выработка желчи (то есть жидкости, которую производит печень, помогая пищеварению), наличие некоторых видов инфекций или медицинских заболеваний.

Об этом рассказала Well+Good гастроэнтерологиня Сара Роббинс. «Нормальный» коричневый цвет обусловлен желчными пигментами, изменяющими цвет по мере продвижения кишечником».

Но фекалии могут быть и других цветов, например красными, черными, зелеными, глиняными и желтыми. Вот что значит каждый из них:

Красные какашки могут являться результатом употребления свеклы, вишни, большой порции красных фруктов или красного пищевого красителя. Это также может указывать на кровотечение в нижних отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которое может быть следствием таких заболеваний, как геморрой (отечные вены в заднем проходе или вокруг него), дивертикулез (образование аномальных мешочков в стенке кишечника) или рак толстой кишки.

Черные какашки могут быть вызваны добавками железа, пепто-бисмолом или темными продуктами. Но он также может сигнализировать о кровотечении в верхних отделах ЖКТ, вызванном такими заболеваниями, как язва.

Зеленый кал часто бывает вызван листовой зеленью, пищевыми красителями или быстрым транзитом кишечника. Быстрый транзит желчи может быть вызван различными заболеваниями, включая диарею, инфекции или СПК.

Бледные или глинистого цвета фекалии говорят о нехватке оттока желчи. Это может происходить при заболеваниях печени, закупорке желчных протоков или панкреатите (воспалении поджелудочной железы).

Что обозначает желтый цвет кала?

Итак, что же делать с желтыми какашками? Доктор Роббинс говорит, что желтый цвет кала часто бывает вызван нарушением всасывания жиров, быстрым кишечным транзитом или проблемами с желчными солями (то есть основным органическим веществом в желчи). «Желтый цвет желчи обусловлен билирубином, который является пигментом, образующимся при распаде гема в красных кровяных тельцах», — добавляет она.

По словам доктора Роббинса, когда желчь попадает в кишечник, она становится коричневой. Однако если выработка или отток желчи нарушен, кал может казаться желтым из-за избытка билирубина или неправильного усвоения жиров.

Почему кал стал желтым: мальабсорбция

«Если жир не переваривается в кишечнике, он может препятствовать расщеплению билирубина», – говорит доктор Роббинс. «Это может привести к появлению желтого цвета стула». Точнее, это может привести к желтому, жирному калу с неприятным запахом, известному также как стеаторея. Это может быть вызвано несколькими заболеваниями, в частности:

Целиакия (аутоиммунное заболевание, вызывающее повреждение кишечника глютеном).

Хронический панкреатит (хроническое воспаление поджелудочной железы).

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (состояние, при котором поджелудочная железа не производит достаточно ферментов для правильного переваривания пищи).

Почему кал стал желтым: проблемы с печенью или желчным пузырем

Желчь помогает расщеплять жиры и придает фекалиям характерный коричневый цвет. Однако, когда выработка или отток желчи снижается из-за таких заболеваний, как гепатит, непроходимость желчных протоков или болезнь желчного пузыря, стул может выглядеть желтым или бледным, говорит доктор Роббинс. В случае этих заболеваний у вас, скорее всего, будут и другие симптомы, как усталость, лихорадка, тошнота или рвота. Поэтому сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо проблемы рядом с желтым калом.

Почему кал стал желтым: инфекции

Иногда некоторые кишечные инфекции могут вызвать диарею, которая быстро проходит кишечником и приводит к появлению желтого стула.

Наиболее распространенные инфекции, которые могут повлечь этот побочный эффект, включают лямблии (инфекция, вызванная паразитом) и норовирус (очень заразная вирусная инфекция). Оба заболевания также могут вызвать тошноту и рвоту, лихорадку и усталость. И для их устранения может потребоваться прием рецептурных препаратов.

Почему кал стал желтым: определенные продукты питания

Ваш кал может окраситься в желтый цвет, если вы недавно ели много моркови, Источник: vecteezy.com

«Большое количество жирной или переработанной пищи, например куркумы, моркови или искусственных пищевых красителей, иногда может вызывать желтый стул», – говорит доктор Роббинс. Такое изменение цвета, скорее всего, будет незаметнее, чем другие причины, и обычно не повлечет за собой никаких других симптомов со стороны кишечника.

Почему кал стал желтым: быстрый кишечный транзит

«Если желчь не успевает расщепляться, избыток билирубина может вызвать желтый стул», – объясняет доктор Роббинс. Причиной быстрого кишечного транзита или быстрого перемещения отходов кишечником может быть многое. Например, стресс, тревога, употребление некоторых лекарств (например, антибиотиков или слабительных), СПК или воспалительные заболевания кишечника.

Так стоит ли вам беспокоиться, если ваши желтые фекалии? В большинстве случаев – нет. «Как гастроэнтерологиня, я редко переживаю по поводу желтого кала», – говорит доктор Роббинс. «В большинстве случаев он преходящий, связанный с диетой или обусловлен безвредными изменениями в моторике кишечника, а не серьезным основным заболеванием».

Как лечить и предотвратить появление желтых фекалий

Даже если желтые фекалии не являются признаком неотложной медицинской помощи, вы все равно можете задуматься над вопросом, как предотвратить или вылечить их, если это случилось с вами. Вот несколько стратегий, которые рекомендует доктор Роббинс для поддержания здоровья:

Смените свой рацион. Если основной причиной желтого цвета кала есть пищевые жиры, постарайтесь сократить количество потребляемой жирной пищи (то есть продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров). Вместо этого сосредоточьтесь на продуктах, богатых клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и связывается с желчью.

Рассмотрите возможность внедрения ферментов и остальных способов исцеления. Если подозревается настоящая мальабсорбция жиров (например, из-за недостаточности поджелудочной железы), ваш врач может порекомендовать заместительную терапию ферментами поджелудочной железы (PERT). Эта терапия включает ежедневный прием капсул для замены ферментов в поджелудочной железе и улучшения ее общего функционирования.

Пройдите медицинское обследование. Если есть подозрение на проблемы с желчным пузырем или печенью, необходимо пройти медицинское обследование. С помощью магнитно-резонансной томографии, анализов кала и других диагностических исследований ваш врач сможет определить, нужно медикаментозное или хирургическое вмешательство для удаления желчного пузыря или лечения проблем с печенью.

Лечите кишечные инфекции. В случае подозрения на лямблии или другую вирусную инфекцию может потребоваться анализ кала и целенаправленное лечение, например, антибиотиками или антипаразитарными препаратами (т.е. лекарствами, убивающими паразитов).

Попытайтесь пробиотики. Если инфекция привела к пожелтению кала, пробиотики могут помочь восстановить баланс кишечных бактерий после того, как инфекция пройдет.

Когда следует обратиться к врачу

Хотя желтый стул обычно не вызывает беспокойства, доктор Роббинс рекомендует обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из таких проблем:

Постоянные желтые фекалии, длящиеся более 2-4 недель.

Жирные, с неприятным запахом фекалии, сопровождающиеся непреднамеренной потерей веса (что свидетельствует о мальабсорбции жиров).

Желтые фекалии, сопровождающиеся желтухой (то есть состоянием, когда кожа приобретает желтоватый оттенок), темной мочой или бледным/глинистым стулом. Это свидетельствует о заболевании печени или желчного пузыря.

Желтые фекалии, сопровождающиеся сильными болями в животе, рвотой или другими симптомами со стороны всего тела, такими как усталость или лихорадка.

Доктор Роббинс подчеркивает, что, если ваш кал бледный, глинистого цвета или желтый, а также темная моча или желтуха, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может являться признаком более серьезного заболевания, например, печени или желчного пузыря.

Вывод? В большинстве случаев желтый стул имеет временный характер, связанный с диетой или с изменением моторики кишечника. Он не признак серьезного заболевания. Если у вас нет симптомов, подобных вышеперечисленным, будьте уверены, что корректировка рациона, как правило, устраняет проблему.

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