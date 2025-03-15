Эксперт рассказал, что это возможно.

Вы когда-нибудь снимали лак с ногтей, чтобы заметить темную линию на ногте, идущую вертикально вниз по пальцу? Эти черные линии на ногтях могут выглядеть как синяки или внутренняя окраска, а не так, будто вы случайно создали модный тренд нейл-арта. Почему появляются чёрные линии на ногтях?

Чтобы понять, что это за тонкие черные линии на ногтях и как их лечить, MigNews обратился к профессионалам.

ВАЖНО: поскольку ваши ногти – это отражение общего состояния здоровья, если вы видите какие-либо аномальные отметины или они очень хрупкие и постоянно ломаются, важно сначала проверить все необычное у врача. Это нужно, чтобы определить, является ли это просто кровоизлиянием, меланонихией или чем-нибудь более серьезным, например, меланомой.

Почему появляются черные линии на ногтях: распространенные причины появления черных линий на ногтях

Оскольчатые кровоизлияния (травма ногтя);

Грибковая инфекция;

Меланонихия;

Меланома;

Черные линии на ногтях от продольной меланонихии

Не все пятна на ногтях вызывают тревогу. «Черная линия, простирающаяся в продольном направлении от кутикулы к свободному краю ногтя, часто является пигментом», – говорит дерматолог Джошуа Цейхнер. Это может быть нормальным вариантом. Точно так же, как на теле появляются родинки, они могут образовываться у основания ногтя. Когда это происходит, дополнительный пигмент, производимый в основе ногтя, перемещается вместе с ногтем по мере его роста. Это известно как продольная меланонихия. Особенно у людей с более меланизированной кожей такие полосы часто встречаются на нескольких ногтях».

Это довольно распространенное явление и обычно не признак чего-то серьезного. Но «если это происходит на одном ногте, и полоска появилась недавно, ее следует обследовать», – говорит доктор Цейхнер. «Главный признак, на который следует обратить внимание, – это то, задевает ли пигмент кожу кутикулы. Если да, это вызывает беспокойство».

Почему появляются черные линии на ногтях: осколочные кровоизлияния

«Зачастую темные полосы на ногтях появляются в результате травмы», – говорит доктор Цейхнер. Это небольшие черные полосы, которые появляются на ногте в продольном направлении. И называются осколочными кровоизлияниями. Они образуются, когда кровь проникает в пространство между ногтем и ногтевым ложем и застревает в мостках кожи. Их называют осколочными кровоизлияниями из-за сходства с занозой, поскольку они имеют длинную тонкую форму».

Они могут иметь черный или красновато-коричневый цвет. Они не меняют вид при нажатии на ноготь и появляются в одном или нескольких местах под ногтем. «Хорошая новость заключается в том, что они абсолютно безвредны», – говорит доктор Цейхнер. Лечение не нужно, поскольку они отрастают вместе с ногтем». Обычно они появляются быстро, казалось бы, ниоткуда». Примечание: более толстые линии, образующие горизонтальную полоску на ногте, называются линиями Бо, часто симптомами более серьезного заболевания.

Как отметил доктор Цейхнер, кровоизлияния в занозы часто возникают вследствие травмы. «Еще одна распространенная причина их появления – плохое питание или грибковая инфекция», – говорит мастер маникюра Ханна Ли.

К серьезным заболеваниям, которые могут вызвать кровоизлияние в занозу, относятся бактериальный эндокардит, васкулит, системные заболевания, диабет, болезнь Рейно и холестерин. Ли отмечает важность обращения к специалисту, если вы считаете, что именно эти заболевания могут быть основной причиной. «Всегда рекомендуется посетить врача, чтобы выяснить причину появления этих линий», — говорит Ли. «После этого лучше обсудить с врачом план действий».

Как лечить черные линии на ногтях

Если вас пугает вид ногтя, вы можете накрасить его лаком. Источник: vecteezy.com

Реального лечения кровоизлияний у занозы не существует, кроме времени. «Обычно вы просто ждете, пока черные линии отрастут, если они не вызваны чем-то более серьезным, например, меланомой», – говорит Ли. Опять же, чтобы убедиться в этом, следует обратиться к врачу.

Если черные линии бросаются в глаза и вы предпочитаете не смотреть на них каждый день, окрашивание ногтей может помочь скрыть их, пока они не исчезнут. Можно использовать цветной лак, который легко удалить на дому, если вам нужно проверить здоровье ногтей. «Совершенно нормально окрашивать их, если это вызвано чем-то вроде травмы», – говорит Ли. «Если же это окажется что-то вроде грибковой инфекции или меланомы, лучше немедленно пройти лечение, прежде чем снова наносить лак».

В большинстве случаев тонкие вертикальные черные линии под ногтями не вызывают беспокойства. Но если они у вас уже давно или вы просто хотите убедиться, что они не признак чего-то более серьезного, лучше всего обратиться к врачу.

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