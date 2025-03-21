Почему правитель Сирии снова не пожал руку Анналене Бербок и что это значит

Ситуация повторилась во время символической церемонии открытия посольства Германии в Дамаске.

Во время официального визита министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию снова произошел дипломатический инцидент: президент страны Ахмед аш-Шараа проигнорировал рукопожатие с ней. Однако на этот раз немецкая глава внешнеполитического ведомства, похоже, была готова — она даже не протянула руку во избежание публичного унижения, пишет MigNews со ссылкой на источник BILD.

Как и когда возник инцидент с рукопожатием

Еще в начале года, во время визита в Сирию вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, Анналена Бербок уже сталкивалась с подобной ситуацией. Тогда аш-Шараа пожал руку только французскому дипломату, полностью проигнорировав Бербок.

В этот раз ситуация повторилась во время символической церемонии открытия посольства Германии в Дамаске, которое оставалось закрытым за последние 13 лет.

Что делать, если политические жесты противоречат культурным традициям?

Несмотря на инцидент из аш Шараа, другие представители мусульманского мира демонстрируют более открытую позицию. Например, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади всегда здоровался с Бербок, несмотря на возможные культурные оговорки. Даже глава МИД Сирии Ассаад аль-Шайбани пожал руку Бербок во время ее прибытия в аэропорт.

Кому разрешено пожимать руку женщине в исламе и можно ли это вообще?

Зачем мужчины в мусульманских странах отказываются пожимать руку женщинам? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. В самом мусульманском сообществе нет единого правила приветствия между мужчинами и женщинами. Когда речь идет о религии, важно знать: в Коране нет прямого запрета или четкой нормы, регулирующей рукопожатие между полами.

Такие дипломатические нюансы встречаются не только в Сирии. Они могут повторяться в любых странах, где религиозные или культурные убеждения налагают ограничения на межличностные контакты. Что означает подобное поведение? Иногда это не проявление неуважения, а лишь соблюдение традиций.

Напомним, что недавно мы писали о том, что скрывали ЦРУ и СССР по делу убийства Кеннеди.