Почему стулы становятся липкими? 8 причин и как лечить

Стоит ли переживать из-за этого симптома?

Возможно, вы уже слышали, что внешний вид ваших стула многое говорит о здоровье вашего кишечника. Это действительно так: цвет и консистенция ваших фекалий могут указывать на такие проблемы, как инфекции или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поэтому в следующий раз, когда вы заметите, что ваши стулы прилипают к стенкам унитаза, вы можете задуматься о том, что происходит внутри. Почему же стул становится липким?

Оказывается, липкие стулы могут быть признаком множества причин, начиная от безвредных диет и заканчивая более серьезными заболеваниями. MigNews поделится мнением гастроэнтерологини Елены Иваниной на этот счет.

Почему стулы становятся липкими: жировая мальабсорбция

Липкий стул может быть признаком того, что ваш организм не усваивает жиры должным образом – это состояние известно как жировая мальабсорбция. Это приводит к появлению в кале избыточного количества жира, что в медицине называется стеатореей. «Если жир не всасывается в кишечнике и в итоге оказывается в избытке в кале, то жировая консистенция делает кал жирным и липким», – говорит врач Иванина. Это также может привести к более зловонным, рыхлым стулам, которые имеют бледный цвет (как глина) и плавают в унитазе.

К липким стулам могут приводить многие возможные причины мальабсорбции жиров, в частности:

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (дефицит пищеварительных ферментов, усваивающих жиры, например липазы);

Целиакия (аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта, что приводит к неспособности правильно переваривать глютен);

Воспалительные заболевания кишечника (такие заболевания, как болезнь Крона и язвенный колит, вызывающие воспаление и повреждение кишечника).

«Поэтому тщательное обследование – ключ к лечению», – добавляет она.

Почему у вас липкий стул: слишком много жиров в рационе

Даже если ваша пищеварительная система находится в идеальном состоянии, вы все равно можете испытать расстройство, съев за короткий промежуток времени много продуктов с высоким содержанием жиров, включая жареную пищу, некоторые виды и сорта мяса или молочные продукты с высоким содержанием жира. «Если вы перегружаете свой кишечник способностью переваривать и усваивать жиры, они будут в избытке присутствовать в ваших стулах», – говорит врач Иванина. Подобно стеаторее, избыток жира может сделать ваш стул маслянистыми и липкими.

Как лечить: Обратите внимание на количество продуктов с высоким содержанием жира, которые вы едите в течение дня. Затем «уменьшите содержание жиров в пище, особенно насыщенных жиров из животных продуктов (например, красного мяса) и молочных продуктов», — говорит врач Иванина. Конечно, можно время от времени наслаждаться обильной едой. Просто подумайте о том, чтобы сделать интервал между едой, чтобы дать желудку возможность отдохнуть.

Почему кал становится липким: непереносимость лактозы

После употребления молочных продуктов у вас появляются болезненные газы, диарея и вздутие живота? Возможно, у вас непереносимость лактозы (т.е. неспособность правильно переваривать сахар, называемый лактозой, содержащийся в молоке). Но иногда вместо диареи после употребления сыра или мороженого у вас могут появиться липкие стулы.

«Если ваш организм не может переварить лактозу, молочные продукты будут проходить через кишечник непереваренными, вызывая приток жидкости», – говорит врач Ивананина. По ее словам, это может привести к диарее и липким стулам. Хотя существует несколько возможных причин такой непереносимости, чаще всего она связана с недостаточной выработкой организмом пищеварительного фермента, помогающего расщеплять лактозу в кишечнике.

Как лечить: «Выключите молочные продукты из своего рациона на несколько недель или попытайтесь заменить фермент лактазы (например, Lactaid). Посмотрите, как отреагируют ваши стулы, – говорит врач Иванина. Это поможет вам определить, насколько серьезна ваша непереносимость и можете ли вы по-прежнему время от времени лакомиться молочными продуктами».

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Почему стулы становятся липкими: телеокия

Как уже говорилось выше, люди с целиакией могут быть подвержены жирным и липким стулам. Целиакия – это аутоиммунное заболевание. При нем в организме возникает воспалительная реакция на употребление глютена – белка, содержащегося в пшенице и других зерновых продуктах. Эта реакция заставляет вашу иммунную систему производить антитела для «борьбы» с глютеном, которые, к сожалению, могут повредить выстилку тонкого кишечника.

Когда это происходит, ваш кишечник не может должным образом усваивать питательные вещества из пищи, говорит врач Иванина. Это приводит к диарее или липким стулам. Фонд борьбы с целиакией отмечает, что у вас могут быть и другие симптомы со стороны ЖКТ, например

боль в животе;

вздутие живота;

Газы;

Запор;

Жирный стул;

Вы можете испытывать такие симптомы, как боль в суставах, усталость и дефицит питательных веществ, например анемию (из-за нехватки железа).

Как лечить: Если вы чувствуете боль и диарею после употребления глютена, «пройдите обследование на целиакию у гастроэнтеролога», – говорит врач Иванина. Обычно это включает в себя анализ крови (чтобы подтвердить наличие антител к глютену) и небольшой образец ткани из тонкого кишечника, чтобы определить, есть ли у вас повреждения в кишечнике.

Как только вам поставят диагноз, вам нужно будет начать суровую безглютеновую диету. Большинство людей чувствуют себя лучше сразу после отказа от глютена. Но может потребоваться некоторое время (читай несколько месяцев), чтобы ваш кишечник восстановился.

Почему стулы становятся липкими: воспалительное заболевание кишечника (ЗЗК)

Как и в случае целиакии, при воспалительных заболеваниях кишечника (ЗЗК) у вас тоже могут быть липкие стулы. По словам врача Иваниной, это общий термин для описания заболеваний – болезни Крона и язвенного колита, которые возникают, когда ваша иммунная система атакует кишечник и вызывает воспаление.

Если это воспаление повреждает ткани в кишечнике, оно может нарушить вашу способность усваивать питательные вещества. Такая мальабсорбция (т.е. неспособность усваивать питательные вещества) может проявляться в виде постоянной диареи и липкого стула. Могут наблюдаться и другие симптомы, включая следующие:

боли в животе;

Ректальное кровотечение или кровавый стул;

потеря веса;

Усталость;

Как лечить: «Существует множество вариантов лечения: от изменения рациона питания до биопрепаратов (т.е. группы лекарств, получаемых из живых организмов, как антибиотики)», – говорит врач Иванина. «Поэтому посоветуйтесь со своим гастроэнтерологом, какой из них лучше всего подойдет именно вам».

Почему у вас липкий стул: язва желудка или раздражение пищевода

«Воспаление, такое как эзофагит (воспаление, повреждающее пищевод, или трубку, соединяющую горло с желудком) или язвенная болезнь (открытые язвы в подложке желудка или верхней части тонкой кишки), может изменить консистенцию стула. Особенно если есть кровотечение», – говорит врач Иванина.

Эзофагит и язвенная болезнь могут быть вызваны многими причинами, включая инфекции и длительное применение некоторых лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен. Другие признаки эзофагита могут включать:

Боль в горле;

Изжога;

Затрудненное глотание;

Боль в груди;

Кислотный рефлюкс;

отрыжки;

Еда застревает в горле;

Нетрясение желудка;

затруднение при кормлении (у детей);

Тошнота и рвота;

Кровь в рвоте;

Язвы во рту;

К другим признакам язвенной болезни можно отнести:

эпигастральная боль (боль в центральной верхней части живота);

Несварение желудка (диспепсия);

Вздутие живота;

отрыжка;

потеря аппетита;

Тошнота и рвота;

Как лечить: Оба состояния можно вылечить, если устранить первопричину раздражения. Вот почему вам следует «немедленно пройти обследование», если ваши липкие стулы имеют «вид кофейной гущи или содержат кровь», – говорит врач Иванина. Выяснив причину воспаления, вы сможете остановить его. Большинство методов лечения этих состояний включает прием лекарств, которые защищают и способствуют заживлению поврежденных тканей.

Почему стулы становятся липкими: кровь в стулах

Присутствие крови может придать калу липкий вид. В зависимости от того, откуда идет кровь, она может выглядеть как «молотая» (то есть липкие, похожие на деготь, черные стулы) или как алая кровь, говорит врач Иванина. Например, если кровотечение идет из нижней части прямой или толстой кишки, кровь будет иметь алый вид. А если из желудка или верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, она может выглядеть как черный дегтя.

Хотя все это может показаться пугающим, кровавый кал не всегда серьезный. Иногда они могут быть вызваны чем-то безвредным, например геморроем (отечными венами в нижней части прямой кишки) или полипами толстой кишки (обычно безвредными наростами на внутренней поверхности толстой кишки). Но в других случаях это может указывать на такие проблемы, как воспаление толстой кишки.

Как лечить: «Если в кале есть кровь, нужно немедленно обратиться к врачу», – говорит врач Иванина. Важно найти место кровотечения и остановить его. Лечение будет зависеть от места, тяжести и причин кровотечения».

Почему у вас липкий стул: рак, в редких случаях

Рак толстой кишки (который обычно начинается с аномальных полипов в толстом кишечнике) может повлиять на внешний вид вашего кала. Консистенция кала может стать липкой и черной, как деготь, из-за «микроскопической потери крови из опухолей», – говорит врач Иванина. Кал может изменить форму, добавляет она. К другим признакам рака толстой кишки можно отнести:

изменение привычек кишечника, например, более частые поносы или запоры.

Ректальное кровотечение или кровь в кале.

Постоянный дискомфорт в области живота, например спазмы, газы или боль.

Ощущение, что кишечник не опорожняется во время стула.

Слабость или усталость.

Потеря веса без труда.

Однако у многих людей с раком толстой кишки симптомы проявляются не сразу. Поэтому так важен ранний скрининг.

Как лечить: «Если появились новые изменения в форме или консистенции стула, вам следует поговорить с гастроэнтерологом о проведении колоноскопии», – говорит врач Иванина. Во время этой процедуры врач использует длинную тонкую трубку, соединенную с камерой, чтобы заглянуть в толстую и прямую кишку. Если он обнаружит аномальные полипы, то их можно удалить и проверить. Если будет выявлен рак, вам может понадобиться операция по удалению части толстой кишки (так называемая частичная коллектомия) или химиотерапия в зависимости от степени прогрессирования заболевания.

Как сделать стул менее липким

Вы не всегда можете предотвратить заболевания, вызывающие липкие стулы. Но вы можете принять меры, чтобы свести риск к минимуму с помощью здоровых привычек для кишечника. Вот несколько советов, одобренных экспертами:

Регулярно выполняйте упражнения.

Сосредоточьтесь на клетчатке.

Спросите своего врача о пробиотиках.

Пейте много воды.

Управляйте уровнем стресса.

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