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Политика
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Почему военнообязанные могут потерять отсрочку с 1 апреля

С 1 апреля отсрочки утратят силу.

До 31 марта действует «старая» система бронирования военнообязанных. С 1 апреля отсрочки утратят силу, если предприятие не подтвердит статус критичности по новым правилам и не перебронирует работников через портал Действие, пишет MigNews со ссылкой на источник Sud.ua.

Новые сроки бронирования

С декабря 2024 г. действует обновленный порядок №76. Отсрочки, выданные ранее, продлены до 31 марта 2025 года. Начиная с 1 апреля возвращается стандартный срок — 72 часа для перевода работников на спецучет. Быстрое бронирование отменяется.

Сколько действует отсрочка

Срок зависит от статуса предприятия:

  • до 12 месяцев – для критически важных;
  • на срок контракта — для тех, кто работает на нужды ВСУ, международных организаций;
  • на время мобилизации – для госорганов, органов местного самоуправления.

Порядок №45 (для предприятий с мобзадачей) действует отдельно. Однако бронирование возможно только после фактического выполнения этой задачи.

Как получить статус критического предприятия

С 1 декабря бронирование доступно только через «Действие». Предприятие должно отвечать:

  • средняя зарплата от 20000 грн (за последний месяц);
  • отсутствие долгов по уплате налогов/ЕСВ.

Плюс один из дополнительных критериев: большие налоги, валютная выручка, стратегический объект, Действие, критическая роль в связи, энергетике, безопасности и т.д.

Для получения статуса необходимо подать документы в профильное министерство или ОВА. Решение принимается до 10 рабочих дней. Далее проверить статус можно в Действии.

Перебронирование работников

До 5 марта аннулировать отсрочку можно было раз в месяц, теперь каждые 5 дней. После аннуляции – сразу подается новая заявка на бронирование.

Все осуществляется через «Действие»:

  • авторизация с электронной подписью;
  • представление списков;
  • подписание заявления;
  • ожидание подтверждения.

Кого можно бронировать

100% бронирование возможно для:

  • госчиновников категории «А», патронатных служб;
  • бенефициаров критических предприятий;
  • работников ОПК, энергетики, цифровизации;
  • работников ООН, дипмиссий, медиков, прокуроров, священников и т.д.

50% — для:

  • госслужащих категорий «Б», «В»;
  • работников органов местного самоуправления;
  • представительств иностранных компаний;
  • гуманитарных организаций, Общества Красного Креста.

В некоторых случаях квоту можно увеличить.

Ограничения и требования

В списки не включают:

  • женщин-военнообязанных;
  • госчиновников категории «А»;
  • призывников, исключенных из учета, лиц с правом на отсрочку.

С 5 марта учет должен учитывать также мобилизованные после 18 мая 2024 года.

Работник имеет:

  • быть трудоустроенным;
  • состоять на учете в «Обереге»;
  • иметь ЗП от 20 000 грн;
  • быть с актуальными данными;
  • не находиться в розыске ТЦК.

В случае проблем подается обращение через «Действие», после чего данные проверяет Минцифры вместе с ПФУ. Отсрочка автоматически отображается в системе Резерв+.

Узнайте также, когда в «Резерве+» появится направление на ВЛК.

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