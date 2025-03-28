Почему военнообязанные могут потерять отсрочку с 1 апреля

С 1 апреля отсрочки утратят силу.
До 31 марта действует «старая» система бронирования военнообязанных. С 1 апреля отсрочки утратят силу, если предприятие не подтвердит статус критичности по новым правилам и не перебронирует работников через портал Действие, пишет MigNews со ссылкой на источник Sud.ua.
Новые сроки бронирования
С декабря 2024 г. действует обновленный порядок №76. Отсрочки, выданные ранее, продлены до 31 марта 2025 года. Начиная с 1 апреля возвращается стандартный срок — 72 часа для перевода работников на спецучет. Быстрое бронирование отменяется.
Сколько действует отсрочка
Срок зависит от статуса предприятия:
- до 12 месяцев – для критически важных;
- на срок контракта — для тех, кто работает на нужды ВСУ, международных организаций;
- на время мобилизации – для госорганов, органов местного самоуправления.
Порядок №45 (для предприятий с мобзадачей) действует отдельно. Однако бронирование возможно только после фактического выполнения этой задачи.
Как получить статус критического предприятия
С 1 декабря бронирование доступно только через «Действие». Предприятие должно отвечать:
- средняя зарплата от 20000 грн (за последний месяц);
- отсутствие долгов по уплате налогов/ЕСВ.
Плюс один из дополнительных критериев: большие налоги, валютная выручка, стратегический объект, Действие, критическая роль в связи, энергетике, безопасности и т.д.
Для получения статуса необходимо подать документы в профильное министерство или ОВА. Решение принимается до 10 рабочих дней. Далее проверить статус можно в Действии.
Перебронирование работников
До 5 марта аннулировать отсрочку можно было раз в месяц, теперь каждые 5 дней. После аннуляции – сразу подается новая заявка на бронирование.
Все осуществляется через «Действие»:
- авторизация с электронной подписью;
- представление списков;
- подписание заявления;
- ожидание подтверждения.
Кого можно бронировать
100% бронирование возможно для:
- госчиновников категории «А», патронатных служб;
- бенефициаров критических предприятий;
- работников ОПК, энергетики, цифровизации;
- работников ООН, дипмиссий, медиков, прокуроров, священников и т.д.
50% — для:
- госслужащих категорий «Б», «В»;
- работников органов местного самоуправления;
- представительств иностранных компаний;
- гуманитарных организаций, Общества Красного Креста.
В некоторых случаях квоту можно увеличить.
Ограничения и требования
В списки не включают:
- женщин-военнообязанных;
- госчиновников категории «А»;
- призывников, исключенных из учета, лиц с правом на отсрочку.
С 5 марта учет должен учитывать также мобилизованные после 18 мая 2024 года.
Работник имеет:
- быть трудоустроенным;
- состоять на учете в «Обереге»;
- иметь ЗП от 20 000 грн;
- быть с актуальными данными;
- не находиться в розыске ТЦК.
В случае проблем подается обращение через «Действие», после чего данные проверяет Минцифры вместе с ПФУ. Отсрочка автоматически отображается в системе Резерв+.
Узнайте также, когда в «Резерве+» появится направление на ВЛК.