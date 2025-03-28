Почему военнообязанные могут потерять отсрочку с 1 апреля

С 1 апреля отсрочки утратят силу.

До 31 марта действует «старая» система бронирования военнообязанных. С 1 апреля отсрочки утратят силу, если предприятие не подтвердит статус критичности по новым правилам и не перебронирует работников через портал Действие, пишет MigNews со ссылкой на источник Sud.ua.

Новые сроки бронирования

С декабря 2024 г. действует обновленный порядок №76. Отсрочки, выданные ранее, продлены до 31 марта 2025 года. Начиная с 1 апреля возвращается стандартный срок — 72 часа для перевода работников на спецучет. Быстрое бронирование отменяется.

Сколько действует отсрочка

Срок зависит от статуса предприятия:

до 12 месяцев – для критически важных;

на срок контракта — для тех, кто работает на нужды ВСУ, международных организаций;

на время мобилизации – для госорганов, органов местного самоуправления.

Порядок №45 (для предприятий с мобзадачей) действует отдельно. Однако бронирование возможно только после фактического выполнения этой задачи.

Как получить статус критического предприятия

С 1 декабря бронирование доступно только через «Действие». Предприятие должно отвечать:

средняя зарплата от 20000 грн (за последний месяц);

отсутствие долгов по уплате налогов/ЕСВ.

Плюс один из дополнительных критериев: большие налоги, валютная выручка, стратегический объект, Действие, критическая роль в связи, энергетике, безопасности и т.д.

Для получения статуса необходимо подать документы в профильное министерство или ОВА. Решение принимается до 10 рабочих дней. Далее проверить статус можно в Действии.

Перебронирование работников

До 5 марта аннулировать отсрочку можно было раз в месяц, теперь каждые 5 дней. После аннуляции – сразу подается новая заявка на бронирование.

Все осуществляется через «Действие»:

авторизация с электронной подписью;

представление списков;

подписание заявления;

ожидание подтверждения.

Кого можно бронировать

100% бронирование возможно для:

госчиновников категории «А», патронатных служб;

бенефициаров критических предприятий;

работников ОПК, энергетики, цифровизации;

работников ООН, дипмиссий, медиков, прокуроров, священников и т.д.

50% — для:

госслужащих категорий «Б», «В»;

работников органов местного самоуправления;

представительств иностранных компаний;

гуманитарных организаций, Общества Красного Креста.

В некоторых случаях квоту можно увеличить.

Ограничения и требования

В списки не включают:

женщин-военнообязанных;

госчиновников категории «А»;

призывников, исключенных из учета, лиц с правом на отсрочку.

С 5 марта учет должен учитывать также мобилизованные после 18 мая 2024 года.

Работник имеет:

быть трудоустроенным;

состоять на учете в «Обереге»;

иметь ЗП от 20 000 грн;

быть с актуальными данными;

не находиться в розыске ТЦК.

В случае проблем подается обращение через «Действие», после чего данные проверяет Минцифры вместе с ПФУ. Отсрочка автоматически отображается в системе Резерв+.

Узнайте также, когда в «Резерве+» появится направление на ВЛК.