Почему возникают запоры во время поездки и что с этим делать?

Многие замечают, что не могут сходить по-большому в отпуске.

Отпуск творит чудеса с вашим телом и разумом. Неделя, проведенная вдали от электронной почты, поездок на работу и постоянно растущих требований вашего босса, поможет вам расслабиться и вдохнуть что-то новое. Но для многих людей просто добраться до этого блаженного места – уже стресс. Ваш привычный распорядок дня нарушается, когда вы стоите в бесконечных очередях – на контроле безопасности, при посадке в самолет и даже при выходе из него. Кроме того, люди замечают, что не могут сходить по-крупному. Но почему у вас возникают запоры во время путешествия?

Запор в путешествиях – обычная вещь. Многочасовое сиденье в самолете, поезде или автомобиле тоже не помогает, приходя в упадок пищеварительной системы. Запор может возникнуть при отпуске и по другим причинам. О них и хочет поведать MigNews.

Что такое закреп

В случае запора движения кишечника болезненны или происходят недостаточно часто. У вас может быть запор, если вы опорожняете кишечник реже трех раз в неделю и/или ваши стулы твердые, сухие или получаются маленькими кусочками.

У каждого человека симптомы могут быть разными, но общие симптомы запора включают в себя:

затрудненное и болезненное опорожнение кишечника.

менее трех стула кишечника в неделю.

ощущение вздутия живота.

ощущение неполного стула.

боли в животе.

безрезультатное напряжение кишечника, даже при мягком стуле.

множество лекарств, испытанных без эффекта.

клизмы или суппозитории не помогают справиться с запором.

Многие из этих симптомов запора могут отражать другие проблемы со здоровьем. Проконсультируйтесь с вашим врачом, если вы заметили какие-либо из этих симптомов.

Почему у вас закрепи во время путешествия: причины

Вашему организму необходимо постоянство. Отпуск может означать, что вы ложитесь спать поздно или просыпаетесь рано, чтобы застать идеальный рассвет. Но ваш организм может отреагировать, если график сна нарушится.

Хотя циркадные ритмы у большинства людей ассоциируются со сном, ваш кишечник тоже придерживается суточного графика. Согласно статье, опубликованной в 2020 году в Journal of Clinical Gastroenterology, ваша пищеварительная система ориентируется на окружающую среду, например, на дневной свет и время приема пищи. Когда они выходят из синхронизации, нарушается и ваш режим дефекации.

Пробовать новые блюда – тоже часть удовольствия от путешествия, но ваш кишечник не всегда с этим согласен. Употребление богатой или незнакомой пищи может замедлить процесс, а если вы не пьете достаточно воды, это только усугубит ситуацию. Путешествие может усложнить задачу поддержания гидратации – ваша обычная бутылка с водой не всегда может быть под рукой. Когда вы приедете на место, фильтрованная вода может быть не так доступна. Даже в ресторане вы можете выпить меньше обычного. Без достаточного количества жидкости стул может стать сухим и труднопроходимым.

Несмотря на то, что отпуск должен быть расслабляющим, желание получить максимум от поездки может стать причиной стресса. Стремление увидеть все достопримечательности и получить как можно большее удовольствие может привести к беспокойству, которое может способствовать запоров.

Как облегчить запор, связанный с поездкой

Начинайте принимать пробиотики перед поездкой. Источник: freepik.com

Профилактика запоров обычно состоит в том, чтобы пить больше воды, заниматься спортом и есть продукты, богатые клетчаткой. То же касается и запоров, связанных с поездками. При поездке к месту назначения часто вставайте и двигайте ногами, чтобы стимулировать кровообращение. Прибыв в пункт назначения, наполните бутылку водой и отправляйтесь на прогулку. Если это невозможно, начните день с воды и небольшой прогулки. Это поможет вашему организму приспособиться к разнице во времени и заставит тело двигаться.

Во время отпуска вам может захотеться выпить лишнего, но алкоголь может привести к еще большему обезвоживанию. Аналогичным образом, отпуск может позволить вам выпить лишнюю чашку кофе по утрам, но помните, что кофеин также может обезвоживать организм. Конечно, содержащиеся в кофе кислоты и кофеин могут стимулировать работу мышц толстой кишки, но это может ухудшить ваше самочувствие. Кофе без кофеина не обезвоживает вас и, возможно, заставит двигаться дальше.

Также следует заранее позаботиться об употреблении пищевых волокон или пробиотических добавок, чтобы поддержать здоровье кишечника во время путешествия. Если вы не привыкли их принимать, не ждите, пока у вас начнутся запоры, связанные с поездкой. Вместо этого начните принимать их за несколько дней до поездки, чтобы знать, как ваш организм отреагирует. Если вы уже в отпуске, вам может понадобиться мягкое осмотическое слабительное, чтобы вывести больше жидкости в толстую кишку.

Вы удивитесь, но то, как вы ходите в туалет по-большому, тоже важно. Узнайте, в какой позе это нужно делать.