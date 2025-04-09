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Политика
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Почему Укрпочта раздавала почтальонам куриные кавычки: в компании объяснили необычную практику

Чому Укрпошта роздавала листоношам курячі лапки: у компанії пояснили незвичну практику

Работникам выдавали куриные ноги как импровизированное средство безопасности.

В прошлые годы Укрпочта закупала куриные лапы с достаточно необычной целью — для защиты почтальонов от нападений бродячих собак. Об этом в интервью проекту HackYourMom рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Как отметил глава госпредприятия, работникам выдавали куриные ноги как импровизированное средство безопасности. В случае встречи с агрессивной собакой, почтальон имел возможность бросить куриную лапу, чтобы отвлечь животное и избежать потенциального нападения.

Смелянский объяснил:

Укрпочта закупала куриные ноги. Это были меры безопасности. Когда почтальон идет, и на нее бежит собака, она должна достать куриную ногу и бросить ее, чтобы отвлечь животное.

По его словам, такой подход был не только эффективным, но и достаточно экологичным, ведь не вредил окружающей среде и не требовал использования агрессивных средств защиты.

В шутливом тоне Смилянский также упомянул свой разговор с представителем компании McDonald's, когда поинтересовался, куда исчезают куриные ноги после производства бургеров.

Он пошутил:

А ноги где? Все ноги – у нас.

Несмотря на оригинальность идеи, компания отказалась от этой практики. Как отметил Смелянский, сейчас Укрпочта применяет более современные и профессиональные средства защиты персонала, хотя конкретные детали он не раскрыл.

Стоит отметить, что почтальоны нередко сталкиваются с опасностью во время своей работы, особенно в сельской местности, где контроль за бродячими животными менее эффективен. Так что вопрос их безопасности остается актуальным, и компании приходится искать как креативные, так и практические решения.

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