Польша поддерживает участие Зеленского в встрече Трампа и Путина на Аляске, считая это лучшим решением для достижения мира.
Поедет ли Зеленский на переговоры Аляску: мнение Польши

В Польше высказались о том, что участие президента Украины Владимира Зеленского в встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске стало бы наилучшим решением в нынешней ситуации. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на PAP.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, приглашение Зеленского на такую встречу стало бы самым оптимальным решением. И он уверен, что это действительно случится. Косиняк-Камыш выразил надежду, что президент Украины примет участие в переговорах Трампа и Путина. И добавил, что такие переговоры принесут лучшие результаты для мирового мира.

Министр обороны отметил, что цель западного мира, возглавляемого США, заключается в достижении стабильного и справедливого мира. И что Польша приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.

«На прошлой неделе я имел возможность общаться с ключевыми советниками президента Трампа, которые заявили о его решимости достичь долгожданного мира. Польша сделает всё возможное, чтобы этот справедливый мир был реализован», — сказал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что соглашение о прекращении огня с участием Зеленского стало более вероятным, чем когда-либо. В случае, если этот момент совпадет с 15 августа, это будет «лучшим подарком» для региона и всего мира. 15 августа — дата победы над большевиками в Варшавской битве 1920 года

Он добавил, что Польша готова оказать помощь союзникам в возможной миротворческой миссии в Украине. И предоставить необходимые логистические и инфраструктурные ресурсы.

Ранее мы писали о том, что Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина.

