Во втором туре президентской кампании в Польше с минимальным перевесом одержал верх кандидат от оппозиционной силы «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Политик, придерживающийся консервативных и евроскептических взглядов, смог опередить своего основного соперника — представителя правящей коалиции Рафала Тшасковского. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на BBC.

Центральная избирательная комиссия Польши обнародовала окончательные итоги голосования. Согласно официальным данным, Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, в то время как его оппонент — 49,11%. Разрыв между претендентами оказался минимальным — чуть более 370 тысяч голосов.

Избирательная активность оказалась на высоком уровне: по данным ЦИК, в голосовании приняли участие около 21 миллиона граждан, что составляет 71,63% от общего числа избирателей.

Выступая вечером в воскресенье после завершения голосования, Кароль Навроцкий сделал акцент на необходимости национального единства. Он пообещал сплотить тех, кто стремится к «нормальной и стабильной Польше, свободной от нелегальной миграции», и назвал свою победу «знаковым моментом для патриотического движения в стране».

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Фото: Czarek Sokolowski/AP/dpa/picture alliance