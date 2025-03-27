Польская авиакомпания LOT планирует возобновить рейсы из Киева: какие условия для запуска полетов

Возобновление полетов из Украины станет возможным только при определенных условиях.

Польская авиакомпания LOT готовится к возобновлению своих рейсов из Киева, о чем сообщают представители компании, пишет MigNews со ссылкой на источник News.telegraf.com.ua.

Возобновление полетов из Украины станет возможным только при определенных условиях, в частности:

Стабильное прекращение огня: Один из основных факторов для запуска рейсов – это обеспечение стабильной безопасности в регионе, что зависит от результатов переговоров по прекращению огня. Одобрение украинской власти: Для возобновления авиасообщения необходимо получить одобрение от соответствующих государственных органов Украины для открытия украинского воздушного пространства для международных авиаперевозчиков. Подтверждение стандартов безопасности и качества услуг: В LOT также указывается необходимость проведения внутренних аудитов, которые должны подтвердить соответствие услуг украинских партнеров высшим международным стандартам безопасности и качества.

Отмечено, что компания следит за развитием событий в Украине и готова возобновить свои рейсы, когда условия будут благоприятны для безопасных полетов.

Напомним, что SkyUp объявила о возобновлении регулярных полетов.