В Сети ее считают полезнее ботокса. Но так ли это?

О, TikTok. В некоторые дни мы любим тебя, а в некоторые хотим навсегда удалить с наших телефонов. Есть так много удивительных трендов и лайфхаков. К примеру, что крем от геморроя избавляет от мешков под глазами. Что советуют делать блоггеры сейчас? Протирать лицо банановой шкуркой. Как говорится, это может избавить вас от морщин и заменить необходимость в нейротоксинах вроде ботокса. Звучит дико, верно? Помогает ли банановая кожица избавиться от морщин на самом деле?

Сначала мы не были уверены в этом, но количество людей на платформе, утверждающих, что это действительно работает, заставило нас задуматься. MigNews поделится мнением экспертов, чтобы вы знали, стоит ли верить в эти утверждения.

Помогает ли банановая кожица избавиться от морщин

Проще говоря, да, польза от протирания кожи банановой кожурой есть. Но блоггеры TikTok не совсем правы. «Не существует конкретных научных исследований, подтверждающих использование банановой кожицы для лица или кожи в целом», – говорит дерматолог Кунал Малик. «Мы знаем, что банановая кожура содержит множество биологически активных соединений, включая антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, каротин и цианидин. А антиоксиданты защищают кожу от воспалительных процессов и повреждений».

Кроме того, доктор Малик добавляет: «Банановая кожура также богата танинами и витамином А, который содержится в ретинолах и ретиноидах. Оба эти соединения могут быть полезны для тонизации и подтягивания кожи».

Однако, несмотря на наличие этих полезных ингредиентов, доктор Малик говорит, что вряд ли они принесут пользу в таком виде. «Реальность такова, что полезные для кожи соединения, содержащиеся в банановой кожуре, вероятнее всего, не усваиваются кожей на молекулярном уровне. И любой местный эффект, если он вообще есть, будет недолгим и временным. Лучше есть бананы, чем наносить их на кожу.

Безопасна ли банановая кожура для вашей кожи?

Если вы хотите попробовать натереть банана все лицо в надежде, что это уменьшит морщины, эксперты говорят, что вы можете смело идти на это. Но с одной оговоркой. «В использовании банановой кожуры на лице нет ничего опасного», — говорит дерматологиня Грета Ядав. В отличие от лимонного «лайфхака» для осветления кожи, банановая кожура не содержит кислот и не вызывает раздражения».

Само собой разумеется, что всем, у кого есть аллергия на бананы, следует избегать этой процедуры. «Аллергическая реакция на банановую кожуру приведет к воспалению, которое может привести к стойкой гиперпигментации, трудно поддающейся лечению», – говорит доктор Малик.

Помогает ли банановая кожица избавиться от морщин: сравнение с ботоксом

Короткий ответ? Нет. «Любой ингредиент местного применения, особенно банановая кожура, вряд ли будет иметь влияние, сравнимое с нейротоксином, таким как ботокс, для уменьшения морщин», – говорит доктор Малик.

Грета Ядав соглашается с ним, добавляя: «В то время как местные средства помогают уменьшить видимость морщин на поверхности, нейротоксины, такие как ботокс, не дают мышцам под кожей сокращаться и создавать эти морщины в первую очередь».

Проверенные средства от морщин, которые следует попробовать вместо этого

«Ботокс – самое эффективное средство от морщин», – говорит доктор Нина Седиги. «Результаты обычно держатся три-четыре месяца. И это тоже профилактическое средство, потому что оно работает, устраняя причины появления морщин, а именно активность лицевых мышц».

Кроме использования нейротоксинов для лечения морщин, и доктор Малик, и доктор Ядав говорят, что рекомендуют ухаживать за кожей, используя витамин С, ретиноиды и солнцезащитный крем. «Ретиноиды – единственный класс ингредиентов, клинически доказавших, что они могут вернуть назад признаки старения, способствуя образованию нового коллагена и стимулируя клеточный обмен», – говорит доктор Ядав.

«Витамин С также запускает выработку нового коллагена, защищая кожу от разрушительных свободных радикалов. А солнцезащитный крем очень важен для защиты кожи от ультрафиолетового излучения».

Может ли употребление бананов повлиять на вашу кожу?

Содержащийся в бананах калий не только увлажняет кожу, но и укрепляет кожный барьер. Источник: pexels.com

Вы твердо решили использовать бананы в своей повседневной процедуре? Доктор Малик и доктор Ядал согласны с тем, что употребление их в пищу может быть лучшим вариантом. «Бананы – ценная часть сбалансированной диеты», – говорит доктор Ядав. Они богаты калием, который помогает сбалансировать увлажнение организма. А увлажненная кожа сияет и выглядит здоровее, чем обезвоженная».

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