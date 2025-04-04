Послеродовое питание: что полезно есть после родов

Как помочь вашему телу восстановиться? Вот главные советы по питанию.

Ваши повышенные потребности в питании не прекращаются сразу после рождения ребенка. Четвертый триместр – первые три месяца после родов – выдвигает свои требования к организму. Вы восстанавливаетесь после родов, справляетесь с гормональными колебаниями и одновременно учитесь ухаживать за своим новым ребенком. А если вы кормите грудью, это еще и дополнительный фактор. Что полезно есть после родов?

Как говорит эксперт по репродуктивному и послеродовому питанию Кирстен Муринг, есть несколько ключевых питательных веществ, которые вам необходимо получить. MigNews о них расскажет.

Почему послеродовое питание так важно?

Подумайте об этом. Вы вынашивали растущий плод – плюс дополнительный жир, жидкость и ткани для размещения малыша. Вы прошли через схватки и роды, и вот, наконец, «джаггернаут» завершен. Но ваша энергия иссякла, и, возможно, сейчас вы чувствуете себя не лучшим образом.

То, как вы питаете свой организм в послеродовой период, важно для вашего здоровья. И, если вы кормите грудью, для роста и развития вашего ребенка. Вот только несколько преимуществ правильного питания после беременности:

Это поможет вам поскорее восстановиться. Рацион, богатый питательными веществами, сложными углеводами, клетчаткой, полезными жирами и белками, а также достаточная гидратация помогут оздоровить организм. Здоровый послеродовой рацион – это то, что нужно, чтобы предотвратить потерю костной массы, восполнить запасы железа, предотвратить геморрой и многое другое.

Способствует выработке молока. То, что вы едите и пьете, очень важно для количества и качества молока.

Поддерживает всеобщее самочувствие. Хорошо сбалансированная диета может поддержать выносливость, необходимую вам как занятой маме в режиме 24/7.

Что полезно есть после родов: какие питательные вещества особенно важны

От вашего питания в первые несколько месяцев зависит, насколько хорошо вы восстановитесь после родов и адаптируетесь к новым требованиям отцовства. «Вам нужны питательные вещества, которые заполнят запасы, потерянные во время беременности, а также помогут восстановиться после беременности и детства», — объясняет Муринг.

Первое, на чем следует сосредоточиться – это аминокислоты, содержащиеся в источниках белка. Глицин (один из видов аминокислот) особенно важен, говорит Муринг.

Если вы едите мясо, то костный бульон содержит много глицина. Однако в растительных источниках, таких как орехи, семена и бобовые, он также содержится. Арахис, тыквенные семена, чечевица и шпинат помогут пополнить ваш рацион.

«Также важны такие энергоподдерживающие продукты как овес и цельные злаки. К примеру, дикий или коричневый рис, гречка и киноа», – добавляет Муринг.

В первые несколько недель после родов лучше выбирать легкоусвояемые продукты, так как после родов пищеварение может быть немного вялым. В эту категорию продуктов входят сладкий картофель, брокколи, морковь и листовая зелень.

«Если в родах вы потеряли много крови, вы можете обнаружить, что уровень железа и В12 в вашем организме снижен», – отмечает Муринг. «Следует проверить состояние щитовидной железы в послеродовой период, чтобы понять, нужна ли дополнительная поддержка в питании. Такие питательные вещества, как тирозин в белке и йод в белой рыбе, могут быть более востребованными в этом случае, а содержащийся в семенах селен может оказать дополнительную поддержку щитовидной железе».

Нужно ли вам питаться по-другому, если вы кормите грудью?

То, что вы едите по-прежнему, имеет значение – для вашего собственного благополучия и здоровья вашего ребенка, если вы кормите грудью, Источник: freepik.com

Ваш организм будет нуждаться во всех вышеперечисленных продуктах независимо от того, кормите ли вы грудью или нет. Но грудное вскармливание может предъявлять дополнительные требования к употреблению питательных веществ.

«Для питания организма во время грудного вскармливания нужно большее количество калорий – где-то около 500 дополнительных калорий в день», – говорит Муринг. «Продукты с высоким содержанием полезных жиров, такие как орехи, семена, жирная рыба и авокадо, являются отличным началом. DHA (жирная кислота Омега-3) необходима в этот период для ребенка и для восполнения утраченных запасов матери».

Употребление углеводов также является ключевым фактором для поддержания запасов молока, особенно из сложных источников. Вам нужны крахмалистые овощи, листовая зелень и цельное зерно.

Другие питательные вещества, содержащиеся в грудном молоке и поэтому нужные в большем объеме во время кормления грудью, включают все витамины группы В, холин и витамин D.

«Всегда лучше начинать с питания, хотя некоторые люди могут испытывать более серьезные потребности. Поэтому проверка уровня железа, витаминов группы В и витамина D может оказаться полезной», – говорит Муринг.

В конце концов вы просто хотите обеспечить свой организм большим количеством полезных цельных продуктов питания. «Я всегда рекомендую иметь под рукой во время грудного вскармливания перекусы, богатые питательными веществами, например орехи и семена», – добавляет она.

Вы любите бегать и теперь хотите снова вернуться к тренировке после родов? Вот как долго нужно ждать.