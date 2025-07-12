Уже в июле Вооружённые силы Украины получат первые ракеты большой дальности, производство которых стало возможным благодаря финансированию со стороны Германии. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг. Речь идёт о новой программе поддержки, инициированной в конце мая. Контракт с украинскими производителями уже подписан, и Берлин полностью покрывает расходы на выпуск вооружения, которое должно укрепить позиции ВСУ на фронте. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на ZDF heute.

Германия помогает Украине дальнобойным оружием

В интервью ZDF heute генерал Фройдинг подтвердил, что передача новых ракет состоится до конца июля. Производство оружия происходит на украинских предприятиях, но оплачивается за счёт немецкого бюджета. В ближайшие месяцы планируется достичь «трёхзначного количества» таких ракет.

По словам генерала, сейчас для Украины критически важно иметь системы, способные поражать цели глубоко в тылу противника:

«Нам нужны системы вооружений, которые достигают далеко вглубь российского региона, которые могут атаковать склады, объекты командования и управления, аэродромы и авиацию».

Он также подтвердил, что оперативная обстановка остаётся сложной: российская армия сохраняет инициативу на ряде направлений, а массированные атаки по крупным городам ухудшают воздушную ситуацию. Именно поэтому дальнобойное оружие должно сыграть ключевую роль в перехвате стратегической инициативы.

Новые ракеты и развитие украинского ВПК

Контракт между украинским Минобороны и производителями вооружения стал частью масштабной програми, согласованной в Берлине. Германия финансирует не только выпуск ракет, но и развитие смежных галузей:

В Украине продолжается розробка запчастей к западным артиллерийским системам.

Усовершенствуется виробництво дронов.

Поддержка осуществляется в рамках загального пакета помощи на сумму около 5 миллиардов євро.

Такой комплексний підхід позволяет усилить оборонний потенциал не только за счёт импортного оружия, но и через локальное производство.

Финансирование связи, дронов и медицины

Финансовая поддержка со стороны Германии охватывает и другие критические сферы обороны Украины. В частности:

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил, що Германия профінансує частину витрат на систему Starlink в Україні.

Уже с апреля действует соглашение по оплате спутниковой связи и каналов управления военными операциями.

Глава Минобороны Борис Писториус заявил, что Германия поддержит также медицину, включая закупку оборудования украинского производства.

Все эти шаги, по словам Фройдинга, направлены на долгосрочное укрепление обороноспособности Украины.

Ранее мы писали о том, что Германия готова купить системы Patriot у США для Украины.

Фото: генерал-майор Кристиан Фрейдинг / Getty Images