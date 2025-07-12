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Германия финансирует дальнобойные ракеты для Украины — поставки стартуют уже в июле. Поддержка охватывает связь, дроны и медицину.
Германия финансирует дальнобойные ракеты для Украины — поставки стартуют уже в июле. Поддержка охватывает связь, дроны и медицину.
Политика
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Поставки дальнобойных ракет от Германии начнутся в июле

Уже в июле Вооружённые силы Украины получат первые ракеты большой дальности, производство которых стало возможным благодаря финансированию со стороны Германии. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг. Речь идёт о новой программе поддержки, инициированной в конце мая. Контракт с украинскими производителями уже подписан, и Берлин полностью покрывает расходы на выпуск вооружения, которое должно укрепить позиции ВСУ на фронте. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на ZDF heute.

Германия помогает Украине дальнобойным оружием

В интервью ZDF heute генерал Фройдинг подтвердил, что передача новых ракет состоится до конца июля. Производство оружия происходит на украинских предприятиях, но оплачивается за счёт немецкого бюджета. В ближайшие месяцы планируется достичь «трёхзначного количества» таких ракет.

По словам генерала, сейчас для Украины критически важно иметь системы, способные поражать цели глубоко в тылу противника:

«Нам нужны системы вооружений, которые достигают далеко вглубь российского региона, которые могут атаковать склады, объекты командования и управления, аэродромы и авиацию».

Он также подтвердил, что оперативная обстановка остаётся сложной: российская армия сохраняет инициативу на ряде направлений, а массированные атаки по крупным городам ухудшают воздушную ситуацию. Именно поэтому дальнобойное оружие должно сыграть ключевую роль в перехвате стратегической инициативы.

Новые ракеты и развитие украинского ВПК

Контракт между украинским Минобороны и производителями вооружения стал частью масштабной програми, согласованной в Берлине. Германия финансирует не только выпуск ракет, но и развитие смежных галузей:

  • В Украине продолжается розробка запчастей к западным артиллерийским системам.
  • Усовершенствуется виробництво дронов.
  • Поддержка осуществляется в рамках загального пакета помощи на сумму около 5 миллиардов євро.

Такой комплексний підхід позволяет усилить оборонний потенциал не только за счёт импортного оружия, но и через локальное производство.

Финансирование связи, дронов и медицины

Финансовая поддержка со стороны Германии охватывает и другие критические сферы обороны Украины. В частности:

  • Канцлер Фридрих Мерц подтвердил, що Германия профінансує частину витрат на систему Starlink в Україні.
  • Уже с апреля действует соглашение по оплате спутниковой связи и каналов управления военными операциями.
  • Глава Минобороны Борис Писториус заявил, что Германия поддержит также медицину, включая закупку оборудования украинского производства.

Все эти шаги, по словам Фройдинга, направлены на долгосрочное укрепление обороноспособности Украины.

Ранее мы писали о том, что Германия готова купить системы Patriot у США для Украины.

Фото: генерал-майор Кристиан Фрейдинг / Getty Images

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