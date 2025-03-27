Пражская компания разработала устройство, полностью лечащее депрессию: как работает новая технология и какая цена

Устройство сулит революцию в области психического здоровья.

Пражская компания представила новое устройство под названием Exomind , обещающее революцию в сфере психического здоровья. Разработка уже разрешена к легальному использованию в Канаде и вызывает активное обсуждение в международном медицинском сообществе, пишет MigNews со ссылкой на источник Nypost.com.

Что такое Exomind?

Exomind – это неинвазивное устройство для стимуляции мозга. Его основная задача – активизация нейронной активности , помогающая бороться с такими состояниями, как:

депрессия;

обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);

хроническая тревожность;

расстройства пищевого поведения;

глубокие психологические травмы

Как работает Exomind?

Технология базируется на бесконтактной стимуляции мозга , не требующей хирургического вмешательства. По словам разработчиков, эффект от Exomind можно ощутить уже после третьего сеанса . Вся программа включает шесть процедур , которые могут кардинально изменить состояние пациента.

Зачем применяется Exomind и кому подходит?

Exomind рекомендован людям, страдающим:

депрессивные расстройства;

тревожные состояния;

посттравматический синдром;

проблемы с самооценкой или поведением, связанным с питанием.

Он также подходит тем, кто не имеет возможности или желания проходить медикаментозное лечение или традиционную психотерапию.

Сколько стоит курс Exomind?

Цена технологии стала предметом активного обсуждения. Полный курс из шести сеансов стоит $4800 . В пресс-релизе отмечается, что результат заметен уже после третьего посещения .

Можно ли доверять Exomind?

Хотя устройство уже получило официальное одобрение в Канаде , научное сообщество пока ждет масштабных исследований , которые подтвердят длительный эффект и безопасность этой методики. Однако пользователи, прошедшие первые сеансы, уже делятся положительными отзывами .

Что делать, если психотерапия не помогает?

Именно для таких случаев, по словам разработчиков, и создан Exomind. Создатели считают, что в скором будущем восстановление ментального здоровья станет таким же простым, как поход к массажисту .

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