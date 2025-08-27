Среда, 27 августа, 2025
Кабмин Украины принял постановление, которое позволяет мужчинам 18–22 лет выезжать за границу в период военного положения/
Правительство разрешило выезд мужчинам 18–22 лет в период войны: какие новые правила пересечения границы

26 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление, которое изменяет правила выезда за границу. Согласно новым нормам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили возможность беспрепятственно выезжать за пределы страны, даже в период военного положения. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что изменения касаются не только тех, кто планирует выезд из Украины, но и тех, кто уже находится за границей и хочет свободно передвигаться или вернуться. Она также добавила, что правительство стремится обеспечить украинцам возможность поддерживать связь с родиной, даже находясь за границей.

Постановление начнет действовать на следующий день после официального опубликования. Это значит, что новые правила могут вступить в силу в ближайшее время. Для пересечения границы будет достаточно действующего заграничного паспорта без необходимости получения дополнительных разрешений или справок.

Вопрос о выезде мужчин в возрасте до 22 лет обсуждался еще летом 2025 года. Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать более простые механизмы пересечения границы для этой категории граждан. В результате в Верховную Раду поступали различные инициативы относительно выезда мужчин до 22–25 лет, и теперь правительственное решение стало официальным шагом в реализации этих инициатив.

Это решение вызвало активную дискуссию среди украинцев и диаспоры. Те, кто поддерживает постановление, считают, что оно обеспечивает возможность молодым людям учиться и работать за границей. Однако противники предупреждают, что такое решение может привести к оттоку молодых специалистов в момент, когда страна борется за свое выживание.

Ранее мы писали о том, какие изменения в правилах выезда мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта 13685.

