Правительство ввело возможность бесплатного обучения для детей: кто может получить и как воспользоваться льготой

Украинское правительство приняло решение о предоставлении возможности бесплатной учебы в учреждениях высшего и высшего образования для детей ветеранов, участников боевых действий и погибших защитников Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет MigNews.

Согласно информации, обнародованной в его телеграмм-канале, право на такую льготу получат дети, относящиеся к следующим категориям:

дети, имеющие статус члена семьи погибшего защитника;

дети с инвалидностью, полученной в результате войны;

дети участников боевых действий;

дети лиц, имеющих статус пропавших без вести;

дети лиц, незаконно лишенных свободы;

дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Эта инициатива еще один шаг государства в поддержке семей украинских воинов и предоставлении равных образовательных возможностей для детей, пострадавших от последствий войны.

Напомним, что правительство Украины уже внедряло ряд социальных программ для ветеранов войны и их семей, в частности, по обеспечению жильем, медицинскому обеспечению и трудоустройству.