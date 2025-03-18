Православная Пасха 2025 в Украине: когда будет

Мы также расскажем, когда будет католическая Пасха в 2025 году.

Миллионы людей по всему миру готовятся к празднованию важнейшего праздника у христиан – Пасхи, посвященной воскресению Иисуса Христа. Хотя традиции и религиозные ритуалы празднования Пасхи различаются в разных конфессиях и во всем мире, многие христиане отмечают этот праздник церковными службами и молитвами. Но когда будет православная и католическая Пасха 2025 года в Украине?

MigNews поделится с вами датой (да, в этом году она будет одной для всех) и особенностями этого знаменательного события.

Когда православная и католическая Пасха 2025 в Украине, по новому и старому стилю

Дата празднования Пасхи меняется каждый год. Традиционно его отмечают в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия. А время его проведения определяется по специальным таблицам, согласованным с григорианским календарем в западных церквях и юлианским календарем в православных церквях.

Такое случается редко, но в этом году православные и католики отмечают Пасху в один день – 20 апреля 2025 года.

Почему православная Пасха и Пасха в разные дни?

Проще говоря, различия в датах связаны с разными календарями, соблюдаемыми отдельными религиозными конфессиями. В то время как большинство западных стран и христианских конфессий используют григорианский календарь, дата православной Пасхи основана на старом юлианском календаре.

Как отмечает History.com, юлианский календарь, основанный на солнечном цикле, был установлен Юлием Цезарем в 45 году до н. э., а затем заменен григорианским календарем. Хотя большая часть мира сейчас использует григорианский календарь, для расчета даты православной Пасхи по-прежнему принято использовать юлианский календарь, как это было принято при создании православной церкви.

Православная Пасха всегда приходится на первое воскресенье, следующее за первым полным месяцем после Песаха. Это объясняется тем, что юлианский календарь связан с вращением Земли вокруг Солнца. Кроме того, православная Пасха всегда наступает после еврейского праздника Песах, потому что, согласно Пасхальной истории Нового Завета, распятие и воскресение Иисуса произошли после того, как Он отпраздновал Песах.

Как празднуется православная Пасха?

В Украине на Пасху принято печь традиционные куличи, Источник: pexels.com

Как и Католическая Пасха, православная Пасха отмечается посещением радостных церковных служб, семейным застольем и, конечно, множеством прекрасных белых лилий. Но есть и несколько традиций, которые присущи только этому празднику.

Например, в восточных православных церквях в Страстную субботу, за день до Пасхи, обычно совершается Пасхальное бдение, которое заканчивается незадолго до полуночи. За ним часто следует шествие со свечами, а пасхальные службы и празднования начинаются в полночь. А потом – пир! Семья и друзья собираются вместе, чтобы отведать традиционные блюда, такие как жареный ягненок и кулич. Еще одна традиция – благословение корзин с едой. Эти корзины обычно наполняют куличом, сыром, мясом, яйцами, маслом, солью и другими традиционными пасхальными продуктами, поскольку пост закончился и можно снова употреблять мясо и молочные продукты.

Яйца также играют важную роль в праздновании православной Пасхи, хотя в разных странах они несколько отличаются. В Греции яйца, сваренные вкрутую, окрашивают в алый цвет. В Украине писанки украшают хитроумными узорами, используя метод восковой реставрации. Румынские пасхальные яйца украшены разнообразными цветами и узорами, причем многие из них выполнены в традиционных цветах – желтом, красном и черном.

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