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Политика
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Прем’єр Іспанії відвідає Україну у річницю вторгнення РФ

Прем'єр Іспанії відвідає Україну у річницю вторгнення РФ

Педро Санчес оголосив про запланований візит.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про запланований візит до України, повідомивши про це на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter). Поїздка приурочена до річниці повномасштабного вторгнення Росії, що розпочалося 24 лютого 2022 року, пише MigNews з посиланням на джерело РБК-УКРАЇНА.

Очікується, що окрім Санчеса, до Києва завітає і президент Литви Гітанас Науседа, а також низка інших світових лідерів, які продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Зазначимо, що Іспанія залишається важливим партнером України, надаючи як гуманітарну, так і військову допомогу. Раніше Мадрид неодноразово заявляв про свою готовність і надалі підтримувати Київ у його прагненні до перемоги та відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо, що Росія готується до політичної спецоперації у Києві.

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