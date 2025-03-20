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Политика
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Президент ФК «Ингулец» сдал игрока в ТЦК за отказ продлить контракт

Президент клуба натравил ТЦК на футболиста.

Михаил Шершень, не входивший в список остающихся в команде игроков на следующий сезон, сначала продолжал выступать за «Ингулец», даже несмотря на то, что его контракт должен был закончиться летом. В течение сезона он был в стартовом составе и участвовал почти во всех матчах. Однако, по решению главного тренера команды Василия Кобина, Михаил больше не был нужен команде, пишет MigNews со ссылкой на источник Оbozrevatel.com.

Тренер предложил футболисту заключить новый контракт на тех же условиях, однако с задержками по зарплате. Михаил отказался подписывать соглашение и заявил, что хочет продолжить свою карьеру в другой команде. Отвечая на это, Кобин обратился к президенту клуба Александру Поворознюку, чтобы он самостоятельно решил вопрос с игроком.

Михаил Шершень поехал в Поворознюк для обсуждения дальнейших шагов. Однако ситуация была гораздо сложнее, поскольку тренер пытался настроить президента «Ингульца» против игрока, создавая негативное отношение к нему. После встречи Шершень узнал, что ему предложили условия, при которых он чуть ли не вынужден был заплатить деньги за разрыв контракта.

Ситуация завершилась неожиданно. Президент клуба Поворознюк обратился в ТЦК, сказав, что «тех, кто плохо уходит от нас, мы передаем в ТЦК». В результате этого два человека приехали, чтобы забрать футболиста. Однако Михаил смог убежать, как раз в последний момент сев в свою машину и покинув место происшествия.

Этот инцидент стал настоящей неожиданностью для футболиста, и дальнейшие шаги по его карьере пока неизвестны.

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