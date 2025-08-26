Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи беженцам из Украины. Он заявил, что не согласен с предложенными условиями социальной поддержки. В интервью журналистам он подчеркнул, что программа социальной помощи «800+» должна распространяться исключительно на тех украинцев, которые официально трудоустроены в Польше. Точно такую же позицию он занял относительно права на бесплатное медицинское обслуживание для украинских граждан. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Polskieradio.

Правительственный проект, направленный в парламент, предполагал сохранение прежних условий.Граждане Украины могли бы продолжать получать социальную поддержку и медицинское обслуживание независимо от того, работают ли они в Польше.

Навроцки заявил:

«Я не могу поддержать этот законопроект в его нынешнем виде. Именно поэтому я не подписал его. Я призываю правительство и все политические силы в парламенте принять участие в активной работе в течение следующих двух недель для разработки новой редакции этого закона».

Кроме того, Кароль Навроцки анонсировал подготовку нового законопроекта, который внесет изменения в процесс предоставления польского гражданства. Он отметил:

«Получение польского гражданства — это не только большая честь, но и ответственность. Тот, кто становится гражданином Польши, оказывает влияние на будущее нашей нации на многие годы, а возможно, и на поколения. Поэтому процесс получения гражданства должен быть продлен с трех до десяти лет. Это положение будет включено в новый законопроект».

Кроме того, президент сообщил, что в его законопроекте будет предусмотрено ужесточение наказания за незаконное пересечение польской границы.Срок наказания может составить до пяти лет лишения свободы.

Фото: The Associated Press