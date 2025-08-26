Вторник, 26 августа, 2025
16.5 C
Киев
type here...
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинским беженцам, предлагая свои условия для социальной поддержки.
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинским беженцам, предлагая свои условия для социальной поддержки.
Политика
Время чтения 1 мин.

Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи беженцам из Украины. Он заявил, что не согласен с предложенными условиями социальной поддержки. В интервью журналистам он подчеркнул, что программа социальной помощи «800+» должна распространяться исключительно на тех украинцев, которые официально трудоустроены в Польше. Точно такую же позицию он занял относительно права на бесплатное медицинское обслуживание для украинских граждан. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Polskieradio.

Правительственный проект, направленный в парламент, предполагал сохранение прежних условий.Граждане Украины могли бы продолжать получать социальную поддержку и медицинское обслуживание независимо от того, работают ли они в Польше.

Навроцки заявил:

«Я не могу поддержать этот законопроект в его нынешнем виде. Именно поэтому я не подписал его. Я призываю правительство и все политические силы в парламенте принять участие в активной работе в течение следующих двух недель для разработки новой редакции этого закона».

Кроме того, Кароль Навроцки анонсировал подготовку нового законопроекта, который внесет изменения в процесс предоставления польского гражданства. Он отметил:

«Получение польского гражданства — это не только большая честь, но и ответственность. Тот, кто становится гражданином Польши, оказывает влияние на будущее нашей нации на многие годы, а возможно, и на поколения. Поэтому процесс получения гражданства должен быть продлен с трех до десяти лет. Это положение будет включено в новый законопроект».

Кроме того, президент сообщил, что в его законопроекте будет предусмотрено ужесточение наказания за незаконное пересечение польской границы.Срок наказания может составить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что Великобритания начала отказывать украинцам в убежище.

Фото: The Associated Press

Горячее за неделю

Экономика

Курс валют на 22 августа 2025 года: актуальные цены на доллар, евро, злотый, фунт и крону

0
Актуальный курс валют в Украине на 22 августа 2025: доллар, евро, злотый, фунт и крона. Прогноз и информация о курсах в банках и обменниках.
Общество

Валюта для школьников: как зарабатывать мрійки в «Мрии», как их тратить и с какого числа запустят

0
С 1 октября украинские школьники начнут зарабатывать мрійки — внутреннюю валюту в приложении «Мрия». Как их заработать и как потратить.
Культура

К чему во сне увидеть больницу: толкование сна по известным сонникам

0
Сон о больнице может предупреждать о трудностях или обещать перемены. Всё зависит от деталей: палаты, врачи, пациенты и ваше состояние во сне
Статьи

Стрижка 27 августа 2025 по лунному календарю: энергия роста и вдохновения

0
Пышная стрижка 27 августа 2025 усилит харизму и притянет успех. Что советует Луна: точное время, фаза, знак, практичные рекомендации.
Статьи

Как увеличить лимит рассрочки в банках Украины: ПриватБанк, Монобанк, ПУМБ, Райффайзен

0
Увеличение лимита рассрочки в банке возможно: главное — стабильные доходы, активное пользование картой и отсутствие просрочек по платежам.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Instagram запускает серии Reels: что нужно знать о новой функции
Следующая статья
Вуди Аллен прокомментировал критику Украины за участие в Московском кинофестивале

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какие авиакомпании запретили провоз пауэрбанков на борту самолётов

0
Авиакомпании по всему миру вводят строгие ограничения на провоз пауэрбанков, важно заранее ознакомиться с правилами.

Сколько длится день 22 августа 2025: время рассвета, восхода и заката солнца в городах Украины

0
22 августа 2025: точное время рассвета, восхода, захода и заката солнца в Украине. Таблица, долгота дня и советы по дневному ритму.

В чём польза крапивы: витамины, минералы и полезные свойства

0
Крапива — мощный природный источник витаминов и минералов, полезный для организма при правильном употреблении и применении в лечебных целях.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.