Дональд Трамп заявил, что может вмешаться в конфликт между Путиным и Зеленским, отметив сложности в организации прямого диалога.
Политика
Время чтения 1 мин.

«Придётся вмешаться»: Трамп заявил о возможном участии в ситуации между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность личного участия в урегулировании конфликта между Украиной и Россией. Он также не исключил проведения саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам Трампа, стороны конфликта сохраняют высокий уровень противостояния, что затрудняет проведение прямого диалога. Он подчеркнул, что решение может потребовать внешнего вмешательства.

«Зеленский и Путин не могут разговаривать друг с другом. Думаю, мне придётся вмешаться. Иначе этот вопрос не будет решён», — отметил он.

Президент США заявил, что в прошлом участвовал в завершении военных конфликтов и рассчитывал, что и нынешнее противостояние удастся урегулировать быстро. Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось.

Он также подтвердил, что переговоры между сторонами всё же состоятся, хотя их формат пока не определён — возможно, это будет двусторонняя или трёхсторонняя встреча.

«Переговоры будут. Но, вероятно, без моего вмешательства не обойтись», — добавил Трамп.

Ранее мы писали о том, что Трамп меняет курс: Украина должна перейти к активным действиям.

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

