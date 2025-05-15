15 мая 2025 года в Турции могут состояться прямые переговоры между Украиной и Россией, что станет первой встречей двух стран за одним столом с 2022 года. Ожидается, что эти переговоры будут иметь решающее значение для будущих шагов в украинско-российских отношениях. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Инициатор переговоров

Идея проведения прямых переговоров была предложена российским президентом Владимиром Путиным. Это произошло после того, как Украина с «коалицией решительных» на прошлой неделе призвала Россию к 30-дневному безусловному прекращению огня. В случае отказа от этого предложения, Украина и её союзники угрожали введением новых санкций.

Однако, несмотря на предложение Путина провести переговоры «без условий», российская сторона уже выдвинула ряд требований, которые ставят под сомнение искренность их намерений. В частности, Россия продолжает настаивать на «денацификации» Украины и признании оккупированных территорий частью России. Эти требования вызывают сомнения в готовности Москвы к реальному миру.

Почему Зеленский настаивает на личном участии Путина

Президент Украины Владимир Зеленский активно настаивает на личном участии Путина в переговорах, поскольку он считает, что все решения в России принимает только президент. Зеленский отметил, что если на переговорах не будет Путина, а только другие представители российской власти, это будет восприниматься как пустая пропаганда, а не реальная попытка урегулировать конфликт.

Украинская сторона готова начать переговоры только в случае присутствия Путина, и если российский лидер не приедет, Украина считает это сигналом, что Россия не заинтересована в мире. В таком случае, Украина и её союзники обещают ввести сильные санкции против России.

Кто представляет Россию

Кремль долго держал в тайне, кто именно будет представлять Россию на переговорах. Вечером перед встречей стало известно, что российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавлял делегацию на переговорах в 2022 году. В состав российской делегации входят высокопоставленные представители Министерства обороны и Генштаба России.

Однако, в то время как российская сторона отправляет делегацию низкого уровня, европейские лидеры и министры иностранных дел уже выразили своё недовольство по поводу такого решения Кремля. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал этот шаг «пощечиной» и отметил, что уровень делегации из России в Стамбуле явно снижает важность переговоров.

Как будет проходить встреча

Зеленский и его делегация уже направились в Турцию, где состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Важным моментом является то, что Зеленский объявил, что если Путин не приедет в Турцию, он не будет вести переговоры с другими российскими представителями. Решение о том, с кем из российской делегации вести переговоры, останется за Зеленским после того, как будет решено, кто именно приедет от России.

Переговоры с участием Путина должны пройти в Стамбуле, где будут обсуждаться, в первую очередь, вопросы о возможном введении 30-дневного прекращения огня, предложенного администрацией США. Украина согласилась на это прекращение огня ещё в марте, но Путин пока не дал на это согласие.

Роль США и ЕС в переговорах

США также активно участвуют в процессе. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поехать в Турцию, если это будет способствовать достижениям в переговорах. Впрочем, узнав, что Путин не приедет в Стамбул, Трамп решил отложить свой визит. Вместо него на переговоры отправлены высокопоставленные американские дипломаты, такие как госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Виктофф и Кит Келлог.

Европейские лидеры также следят за развитием событий и готовы ввести новые санкции, если переговоры не принесут результатов. Очевидно, что они ожидают от этих переговоров реальных шагов, а не продолжения затягивания конфликта со стороны России.

Что будет, если переговоры не приведут к результату

Если встреча в Стамбуле не приведет к конкретным результатам и Россия продолжит оттягивать время, союзники Украины пообещали ввести жесткие санкции против Кремля. В ЕС и США считают крайне важным добиться прогресса в переговорах и подготовиться к возможному расширению давления на Россию.

Таким образом, эта встреча станет важным индикатором того, готовы ли стороны к реальным шагам для прекращения конфликта или же Россия продолжит свою агрессию.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил Путину: будет ли перемирие.