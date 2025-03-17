Приложение «Киев Цифровой» получило международное признание: за что приложение получило престижную награду Global Mobile Award

Городское приложение «Киев Цифровой» снова оказалось в центре внимания мирового сообщества.

Городское приложение «Киев Цифровой» снова оказалось в центре внимания мирового сообщества. На этот раз сервис получил престижную международную награду Global Mobile Award (GLOMO) , которая вручается за лучшие цифровые решения и мобильные инновации, пишет MigNews со ссылкой на источник Kyivcity.gov.ua.

Почему наградили «Киев Цифровой»?

Сервис получил награду благодаря своим уникальным функциям и возможностям , которые делают жизнь жителей столицы более комфортной и безопасной. Среди главных преимуществ приложения:

Оперативные уведомления о чрезвычайных ситуациях, транспортных изменениях и других важных событиях в городе.

о чрезвычайных ситуациях, транспортных изменениях и других важных событиях в городе. Помощь во время экстренных ситуаций , что позволяет жителям Киева быстро получать информацию об укрытиях, экстренных службах и необходимых контактах.

, что позволяет жителям Киева быстро получать информацию об укрытиях, экстренных службах и необходимых контактах. Функции поддержки ментального здоровья , включающие рекомендации и контакты специалистов по психологической помощи.

, включающие рекомендации и контакты специалистов по психологической помощи. Расширенный набор городских услуг – от оплаты парковки до контроля коммунальных платежей.

Признание на международном уровне

Это не первое отличие, которое получил «Киев Цифровой». Ранее приложение уже получило титул наилучшей экосистемы мобильных услуг , что подтвердило его эффективность и удобство для пользователей.

Получение Global Mobile Award является очередным свидетельством того, что Киев уверенно двигается в направлении цифровизации городского пространства , внедряя современные технологии для комфорта и безопасности жителей.

Напомним, что ранее украинский косметический бренд dott в сотрудничестве с киевским городским приложением «Киев Цифровой» представили новинку — бальзам для губ с уникальным ароматом «Киевского торта».