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Политика
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Приложение «Киев Цифровой» получило международное признание: за что приложение получило престижную награду Global Mobile Award

Городское приложение «Киев Цифровой» снова оказалось в центре внимания мирового сообщества.

Городское приложение «Киев Цифровой» снова оказалось в центре внимания мирового сообщества. На этот раз сервис получил престижную международную награду Global Mobile Award (GLOMO) , которая вручается за лучшие цифровые решения и мобильные инновации, пишет MigNews со ссылкой на источник Kyivcity.gov.ua.

Почему наградили «Киев Цифровой»?

Сервис получил награду благодаря своим уникальным функциям и возможностям , которые делают жизнь жителей столицы более комфортной и безопасной. Среди главных преимуществ приложения:

  • Оперативные уведомления о чрезвычайных ситуациях, транспортных изменениях и других важных событиях в городе.
  • Помощь во время экстренных ситуаций , что позволяет жителям Киева быстро получать информацию об укрытиях, экстренных службах и необходимых контактах.
  • Функции поддержки ментального здоровья , включающие рекомендации и контакты специалистов по психологической помощи.
  • Расширенный набор городских услуг – от оплаты парковки до контроля коммунальных платежей.

Признание на международном уровне

Это не первое отличие, которое получил «Киев Цифровой». Ранее приложение уже получило титул наилучшей экосистемы мобильных услуг , что подтвердило его эффективность и удобство для пользователей.

Получение Global Mobile Award является очередным свидетельством того, что Киев уверенно двигается в направлении цифровизации городского пространства , внедряя современные технологии для комфорта и безопасности жителей.

Напомним, что ранее украинский косметический бренд dott в сотрудничестве с киевским городским приложением «Киев Цифровой» представили новинку — бальзам для губ с уникальным ароматом «Киевского торта».

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