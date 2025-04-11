Принц Гарри впервые посетил Украину: почему его визит во Львов держали в секрете

Герцог Сассекский поддержал ветеранов и пациентов львовского центра Superhumans.

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, неожиданно прибыл в Украину с неанонсированным визитом, пишет MigNews со ссылкой на источник BBC.

Это событие стало настоящим неожиданностью как для украинской общественности, так и для международного сообщества. Основной целью приезда стала поддержка пострадавших военных во Львовском центре реабилитации Superhumans.

Визит, который не афишировался из соображений безопасности

Как подтвердил соучредитель центра Андрей Ставницер, приезд герцога Сассекского во Львов состоялся без предварительного оглашения. Причины секретности очевидны: вопросы безопасности. В условиях продолжающейся войны и угрозы ракетных обстрелов визиты иностранных чиновников или известных лиц тщательно планируются и держатся в секрете до завершения.

Во время пребывания в центре принц Гарри заявил:

Это мой первый визит в Украину и точно не последний.

Он прибыл вместе с делегацией Invictus Games — международным спортивным проектом для ветеранов, который он основал в 2014 году после собственной службы в армии. У Гарри есть боевой опыт — дважды проходил службу в Афганистане, где потерял боевых собратьев, поэтому тема помощи раненым воинам для него особенно близка.

Superhumans: пример медицинской силы Украины

Центр Superhumans стал главным пунктом визита. Здесь Гарри познакомился с проходящими реабилитацию ветеранами и высоко оценил уровень медицинского и психологического сопровождения. Центр объединяет под одной крышей протезирование, реконструктивную хирургию, восстановление слуха и ментальную поддержку — все то, что жизненно необходимо для возвращения к полноценной жизни.

Принц Гарри добавил:

Увидеть, как здесь помогают людям, прошедшим через ужасы войны, это настоящее вдохновение. Superhumans – это уникальное место, и я горд быть здесь.

Продолжение сотрудничества и планы на будущее

По словам представителей Invictus Games Foundation , этот визит — лишь начало более глубокого сотрудничества между организацией и украинскими реабилитационными инициативами. Гарри отметил, что стремится и дальше поддерживать украинских защитников и способствовать включению Украины в полноценную программу Игр непокоренных.

Напомним, что премьер Испании посетил Украину в годовщину вторжения РФ.