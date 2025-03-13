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Политика
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Принц Люксембурга умер от редкой генетической болезни в возрасте 22 лет

От этой болезни страдает около 300 миллионов человек по всему миру.

Фредерик де Нассау, племянник великого герцога Люксембурга, умер в возрасте 22 лет после 14-летней борьбы с редкой генетической болезнью – POLG-ассоциированной митохондриальной недостаточностью , пишет MigNews .

Это заболевание, поражающее клеточные митохондрии, влияет на работу многих органов, включая мозг, нервную систему, мышцы и печень. По данным медицинских экспертов, этой болезнью страдает около 300 миллионов человек во всем мире.

Неизлечимая болезнь, которую трудно диагностировать

POLG-ассоциированная митохондриальная недостаточность относится к редким генетическим заболеваниям, трудно диагностируемым на ранних стадиях. Симптомы болезни часто проявляются постепенно и могут походить на другие неврологические и мышечные нарушения. Из-за сложности диагностики заболевания обычно выявляют лишь на поздних стадиях, когда эффективное лечение уже невозможно. В настоящее время лекарства от POLG не существует, а терапия направлена только на облегчение симптомов.

Диагноз, изменивший жизнь принца

Фредерик узнал свой диагноз в 14 лет. С тех пор его жизнь превратилась в борьбу за каждый день. Несмотря на все трудности, принц продолжал активно заниматься благотворительностью и основал организацию Foundation, которая поддерживала исследования в области лечения редких генетических заболеваний. Именно на официальной странице этой организации его отец Роберт Люксембургский сообщил о трагедии.

Благотворительная миссия Фредерика

Организация Foundation, основанная Фредериком, сосредотачивалась на финансировании научных исследований для поиска методов лечения POLG-ассоциированной недостаточности и других редких генетических заболеваний. Благотворительная деятельность принца уже принесла значительные результаты, помогая многим пациентам и их семьям.

Вдохновляющее наследие

Смерть молодого принца стала большим ударом не только его семье, но и всей стране. Соболезнования выразили многочисленные мировые лидеры и представители королевских семей. Однако наследие Фредерика, его благотворительная деятельность и борьба с неизлечимой болезнью остаются источником вдохновения для многих. Его фонд продолжит свою миссию, поддерживая исследования и оказывая помощь нуждающимся.

Ранее сообщалось, что скончался американский режиссер, музыкант и актер Дэвид Линч, поддерживавший Украину.

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