Прорыв в медицине: в Японии тестируют новый метод лечения паралича

В Японии достигли поразительного прорыва в лечении паралича.

В Японии достигли поразительного прорыва в лечении паралича: после введения стволовых клеток один из пациентов, долго не мог ходить, снова встал на ноги, пишет MigNews со ссылкой на источник Daily Mail .

Согласно результатам клинического испытания, ученые применили инъекцию с многофункциональными стволовыми клетками, обладающими способностью превращаться в различные типы тканей человеческого организма. Уникальность метода заключается в том, что клетки могут замещать поврежденные нейроны и способствовать восстановлению нервных функций.

Одному из пациентов, страдавших параличом нижних конечностей, после курса лечения удалось самостоятельно встать. По словам исследователей, вероятность положительного результата составляет около 50%, однако сам факт такого восстановления уже является большим шагом вперед в нейрореабилитации.

Стволовые клетки активно изучаются в медицинских кругах, поскольку открывают перспективы лечения не только паралича, но и других тяжелых повреждений тканей – в частности спинного мозга, сердечной мышцы и органов зрения.

Ученые отмечают, что исследования еще продолжаются, но первые результаты обнадеживают. В будущем такой подход может кардинально изменить подходы к лечению паралича и травмам центральной нервной системы.

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