Специальный представитель США Стив Виткофф заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность завершить военный конфликт в Украине. По словам Виткоффа, это произошло во время саммита на Аляске 15 августа. Американская сторона расценивает предложение Путина как серьёзное, и на переговорах действительно обсуждается проект мирного соглашения, к реализации которого российская сторона проявляет интерес. Об этом сообщает

DNEWS со ссылкой на UBP.com.ua.

Виткофф отметил, что ключевым шагом к достижению мира станут личные переговоры с Путиным. Он подчеркнул, что на встрече на Аляске российский лидер проявил инициативу и искренность в поиске мирного решения. Несмотря на сложность конфликта, США заявляют о готовности содействовать переговорам и стремятся к завершению войны до конца 2025 года.

Также Виткофф сообщил, что Россия показала определённую готовность к компромиссам, что уже наблюдалось во время саммита. Эти уступки, по мнению американского дипломата, могут стать основой для будущего мирного процесса. Он также напомнил, что важным элементом соглашения должно стать конституционное закрепление обязательств России воздерживаться от агрессии против других государств.

