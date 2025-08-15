Пятница, 15 августа, 2025
Путин остановился в Магадане по пути в Анкоридж — Кремль сообщил, что президент проведет рабочие встречи перед саммитом с Трампом.
Путин заехал в Магадан перед саммитом на Аляске: подробности визита

Путь российского президента Владимира Путина в Анкоридж, где пройдет встреча с Дональдом Трампом, начался с остановки в Магадане. По данным российских СМИ, визит в регион стал частью его рабочей программы перед международной поездкой. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Российский лидер прибыл в Магадан с целью обсудить развитие региона и провести ряд рабочих встреч.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не упускает возможности уделить внимание внутренней повестке, даже находясь в пути на важные переговоры.

«Находясь на северо-восточном маршруте, президент всегда делает акцент на делах регионов. И на этот раз он не изменил своему подходу», — прокомментировал Песков.

В ходе визита в Магаданскую область Путин посетит одно из промышленных предприятий и встретится с губернатором Сергеем Носовым.

После завершения программы в регионе глава РФ отправится в американский Анкоридж, где его ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом в рамках международного саммита.

Тем временем, как свидетельствуют данные Flightradar24, в аэропорту Анкориджа уже зафиксирована активность. Из московского аэропорта Внуково прибыл самолет Ил-96-300, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Ранее мы писали о том, что обнародовано расписание встречи Трампа и Путина в Анкоридже.

