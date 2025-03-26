Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко резко прошелся по «приме» российской эстрады.

Аркадий Бабченко, известный своими прямолинейными высказываниями, не удержался и жестко высмеял недавний пост Аллы Пугачевой о ракетном ударе по Киеву и детской больнице «Охматдет». «Бог терпел, но всему есть предел», — написала певица, вызвав бурную реакцию в сети. Но достаточно ли этого от человека, стоявшего у истоков российского пропагандистского зомбоящика?

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Могла бы сделать больше

«Мультимиллионерша, которая могла бы отстроить Охматдет шевелением пальца и построить еще два шевелением двумя,» — напоминает Бабченко. Его возмущает, что Пугачева, имеющая огромное влияние и ресурсы, ограничивается только пустыми словами. Ведь она могла бы призвать США предоставить Украине оружие, выступить в Европарламенте или даже просто привезти воду в Киев. Но вместо реальных действий мы видим только очередной пост в твиттере.

Пост Пугачевой в Инстаграмме

«Ах, какая большая женщина!»

Тысячи ругательств, репостов и комментариев заполонили сеть после этого поста. «Ах, как велика женщина! Ах, как смела! Ах, россия будет свободной!» – цитирует Бабченко типичные реакции пользователей. Ирония в его словах очевидна. Ведь, по его мнению, подлинная смелость и величие состоят в действиях, а не в красивых словах.

Марлен Дитрих, какой она могла бы стать

Ранее Пугачева не стеснялась выступать в Кремле и целоваться в десне с Путиным.

Бабченко продолжает свою критику, отмечая, что Пугачева могла бы стать новой Марлен Дитрих ( немецкая актриса и певица, которая во время Второй мировой войны активно выступала против нацизма и поддерживала союзников – источник Wikipedia ). «Она могла бы призвать к сопротивлению, хотя бы просто назвать вещи своими именами», – пишет он. Но мы видим лишь очередную порцию лицемерия от человека, который вместо настоящих действий выбирает комфортную жизнь на побережье.

«Мы какие-то просто разные биологические виды,» — с грустью констатирует Бабченко, не понимая, как люди могут восхищаться пустыми словами, игнорируя отсутствие реальных действий. По его мнению, такие люди, как Пугачева, только подогревают иллюзии, что что-то изменится от хороших слов, тогда как настоящие изменения требуют решительных шагов.

Артём Бойчук, главный редактор mignews.com.ua.