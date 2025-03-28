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Политика
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Путин готовится к большой войне с НАТО, — немецкая разведка

Москва больше не воспринимает отношения с НАТО как политическое соперничество.

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) совместно с Бундесвером обнародовала новый аналитический доклад, свидетельствующий о серьезном изменении стратегического курса России по Западу, сообщает MigNews. Издание Bild отмечает, что Москва больше не воспринимает отношения с НАТО как политическое соперничество — Кремль видит в этом системную конфронтацию, готовую решить военным путем.

Аналитики полагают, что к концу текущего десятилетия Россия сможет завершить полную подготовку к широкомасштабной конвенционной войне. В отчете отмечено, что российские потери на территории Украины быстро компенсируются, а темпы производства оружия и техники в оборонном секторе постоянно растут.

По прогнозам на 2025 год, оборонный бюджет РФ составит около 120 миллиардов евро — это в четыре раза больше, чем в 2021 году. Такой финансовый прирост позволяет Кремлю не только вести затяжную войну, но и готовиться к новым потенциальным боевым действиям в других направлениях.

Кроме того, в планах России увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих. Особое внимание уделяется укреплению сил вблизи границ со странами-членами НАТО: объемы военной техники и вооружения должны вырасти не менее чем на 30–50%.

Согласно оценке BND, такие шаги свидетельствуют о долгосрочной подготовке Кремля к возможной открытой эскалации с альянсом.

Ранее сообщалось, что в НАТО намерены предложить компромисс Трампа по Гренландии.

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