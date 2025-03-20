Путин обязал украинцев покинуть РФ: в какое число нужно уехать из России согласно новому указу

Указ также содержит положения, касающиеся украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, в частности, в Донецкой и Луганской областях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, обязывающий всех граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, покинуть страну до 10 сентября 2025 г. или урегулировать свое правовое положение, пишет MigNews со ссылкой на источник Publication.pravo.gov.ru.

Это решение предполагает серьезные последствия для тех, кто не сможет подтвердить свою правовую легитимность на территории РФ.

Указ, опубликованный на днях, касается украинцев, которые находятся в России без документов, позволяющих им находиться там на законных основаниях. Они должны самостоятельно уехать или согласовать свое пребывание в соответствии с российским законодательством. Однако, согласно указу, лица, которые могут подтвердить наличие законных оснований для пребывания в России, в частности, через временную защиту, не подпадают под это решение.

Согласно документу граждане Украины, которые не будут выполнять требования до 10 сентября 2025 года, будут вынуждены покинуть территорию РФ. Такая политика является частью Кремля, направленной на жесткую борьбу с нелегальными мигрантами и урегулирование правового положения иностранных граждан на территории России.

Кроме того, указ содержит положения, касающиеся украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, в частности, в Донецкой и Луганской областях. Они также должны соблюдать требования российского законодательства и решить свою правовую ситуацию.

Этот указ стал очередным шагом в рамках жесткой миграционной политики Кремля по отношению к гражданам Украины, которая является частью общего давления на оказавшихся на территории РФ украинцев. Ситуация вызывает беспокойство среди международного сообщества, поскольку подобные решения осложняют жизнь тысячам украинцев, оказавшимся в сложном положении на территории агрессора.

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