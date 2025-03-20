Четверг, 20 марта, 2025
13.2 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Путин обязал украинцев покинуть РФ: в какое число нужно уехать из России согласно новому указу

Указ также содержит положения, касающиеся украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, в частности, в Донецкой и Луганской областях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, обязывающий всех граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, покинуть страну до 10 сентября 2025 г. или урегулировать свое правовое положение, пишет MigNews со ссылкой на источник Publication.pravo.gov.ru.

Это решение предполагает серьезные последствия для тех, кто не сможет подтвердить свою правовую легитимность на территории РФ.

Указ, опубликованный на днях, касается украинцев, которые находятся в России без документов, позволяющих им находиться там на законных основаниях. Они должны самостоятельно уехать или согласовать свое пребывание в соответствии с российским законодательством. Однако, согласно указу, лица, которые могут подтвердить наличие законных оснований для пребывания в России, в частности, через временную защиту, не подпадают под это решение.

Согласно документу граждане Украины, которые не будут выполнять требования до 10 сентября 2025 года, будут вынуждены покинуть территорию РФ. Такая политика является частью Кремля, направленной на жесткую борьбу с нелегальными мигрантами и урегулирование правового положения иностранных граждан на территории России.

Кроме того, указ содержит положения, касающиеся украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, в частности, в Донецкой и Луганской областях. Они также должны соблюдать требования российского законодательства и решить свою правовую ситуацию.

Этот указ стал очередным шагом в рамках жесткой миграционной политики Кремля по отношению к гражданам Украины, которая является частью общего давления на оказавшихся на территории РФ украинцев. Ситуация вызывает беспокойство среди международного сообщества, поскольку подобные решения осложняют жизнь тысячам украинцев, оказавшимся в сложном положении на территории агрессора.

Узнайте, смогут ли украинцы за границей получить паспорта без военного учета.

Горячее за неделю

Общество

Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать во время тревог: подробности

0
Решением Совета обороны Киева с 21 марта общественный транспорт...
Общество

Во Львове могут открыть аэропорт: названа дата: названа дата

0
При благоприятных обстоятельствах международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила...
Общество

Ведущий украинский банк меняет тарифы: сколько теперь будут платить держатели карт

0
Государственный "Ощадбанк" объявил об обновлении ряда тарифов, которое вступит...
Общество

Вернется ли российский хоккей в международный спорт?

0
В России заявили, что Дональд Трамп во время телефонного...
Культура

Анна Кошмал вторично стала мамой: актриса родила дочь

0
Анна Кошмал вторично стала мамой. Звезда телесериала «Сваты»...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Три главные причины конфликтов в парах и как их избежать
Следующая статья
Как украинцам в Польше без труда приобрести квартиру: пошаговый гид

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

0
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его напряженный разговор...

На Украину надвигается арктическая воздушная масса: что это такое, когда ждать и к чему готовиться

0
Этот атмосферный фронт принесет морозы, осадки в виде...

Что означает сон о беременности и какие изменения он несет

0
Сон о беременности может быть метафорой приближающихся изменений, символизируя...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.