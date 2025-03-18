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Политика
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Путин потребовал прекратить все поставки оружия Украине во время перемирия, — Bloomberg

Россия заявила, что прекращение всех поставок оружия Украине станет ключевым условием для заключения соглашения о прекращении огня.

Россия заявила, что прекращение всех поставок оружия Украине станет ключевым условием для заключения соглашения о прекращении огня, пишет MigNews. Кремль ставит как минимум одну стратегическую задачу – прекратить американские поставки оружия Украине, а в идеале добиться остановки всех западных поставок. Этот вопрос является важной частью российских требований по условиям перемирия, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к переговорному процессу.

Согласно информации, полученной от высокопоставленного европейского чиновника, требование России предположительно встретит значительное сопротивление со стороны Европы. Поскольку европейские государства не склонны блокировать поставки оружия, в частности от США, Украине. В Европе хорошо понимают, что такой шаг может иметь серьезные последствия для обороноспособности Киева, лишив его критическую поддержку в условиях войны.

По словам источника, Европа крайне осторожно относится к идее заблокировать поставки оружия Украине, поскольку это позволит России перевооружиться при возможном прекращении боевых действий. В то же время, Украина не сможет воспользоваться этой возможностью для укрепления собственной армии, что создает дисбаланс в условиях прекращения боевых действий. Такая ситуация может поставить под угрозу не только безопасность Украины, но и дальнейшее развитие конфликта, если Россия снова возобновит активные военные действия после перемирия.

Этот вопрос является одним из наиболее спорных на фоне текущих международных переговоров о возможном прекращении огня, и его результат может в значительной степени повлиять на дальнейшее развитие ситуации в Украине и международную политику в контексте войны с Россией.

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