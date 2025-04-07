Разведка впервые зафиксировала индийский компонент в русском вооружении

Компонент был обнаружен при анализе вражеского вооружения.

Украинская военная разведка зафиксировала первый случай использования россиянами детали индийского происхождения в своем оружии. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, речь идет о тактовом буфере, производимом компанией Aura Semiconductor . Этот компонент был обнаружен при анализе вражеского вооружения, пишет MigNews.

Кроме этого, аналитики ГУР задокументировали около двухсот новых деталей и составляющих, которые используются в шести типах российских образцов вооружения. Среди найденного — CRP-антенна, устанавливаемая на беспилотниках типа «Шахед», северокорейская баллистическая ракета KN-24, а также элементы из ракеты Х-47 «Кинжал», в том числе ее вычислительный модуль.

Отдельное внимание разведчики обратили на комплектующие, найденные в беспилотниках Supercam S350 , Гербера и Zala . Специалисты отмечают, что каждый такой случай позволяет лучше понимать логистику поставок компонентов в Россию, а также создает предпосылки для дальнейшего усиления санкционного давления.

Ранее мы писали, что Россия открыла еще 3 площадки для атак Шахедами.