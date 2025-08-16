На Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились менее трёх часов, несмотря на заявления Кремля о шестичасовом формате. Главной темой стало завершение войны в Украине, однако стороны не достигли соглашения. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Подготовка и прибытие

Путин начал поездку накануне, посетив Магадан, а затем направился на Аляску. Его окружение прибыло заранее: глава МИД Сергей Лавров и спецпредставитель Кирилл Дмитриев публиковали фотографии с места события. Трамп вылетел в день встречи и в пути заявил журналистам, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам в случае успешных переговоров.

Первый контакт

Оба лидера прибыли практически одновременно, вышли из самолётов, прошли по красной дорожке и несколько раз пожали друг другу руки. На вопрос журналистов о войне в Украине Путин не ответил. Несмотря на наличие собственного транспорта, он отправился на место переговоров в автомобиле Трампа.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Формат встречи

Вместо анонсированного формата тет-а-тет переговоры прошли в составе “три на три”. Со стороны США присутствовали бизнесмен Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио, со стороны РФ — Лавров и помощник Юрий Ушаков. Трансляция начала переговоров длилась всего несколько секунд и была прервана после первых вопросов к Путину.

Фото: Getty Images

Переговоры и пресс-конференция

Разговор продолжался 2 часа 45 минут. На совместный брифинг политики вышли около двух часов ночи по киевскому времени. Первым выступил Путин, который назвал украинцев “братским народом”, призвал учитывать “законные опасения России” и предложил провести следующую встречу в Москве. Также он поддержал Трампа, заявив, что войны бы не было, если бы тот раньше был президентом США.

Фото: Getty Images

Трамп охарактеризовал переговоры как продуктивные, но подчеркнул, что ключевые вопросы остаются нерешёнными:

“Есть несколько крупных тем, по которым мы не продвинулись, но есть прогресс. Соглашения нет, пока оно не подписано.”

Президент США пообещал связаться с Зеленским и лидерами НАТО. В отличие от привычного формата, Трамп завершил пресс-конференцию без ответов на вопросы журналистов.

Ранее мы писали о том, поедет ли Зеленский на переговоры на Аляску: мнение Польши.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images