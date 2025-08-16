Суббота, 16 августа, 2025
23.2 C
Киев
type here...
Переговоры Трампа и Путина не дали результатов, но открыли путь к дальнейшим встречам. Трамп пообещал позвонить Зеленскому и лидерам НАТО.
Переговоры Трампа и Путина не дали результатов, но открыли путь к дальнейшим встречам. Трамп пообещал позвонить Зеленскому и лидерам НАТО.
Политика
Время чтения 1 мин.

Результаты переговоров на Аляске: как прошли, о чем договорились, есть ли соглашение

На Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились менее трёх часов, несмотря на заявления Кремля о шестичасовом формате. Главной темой стало завершение войны в Украине, однако стороны не достигли соглашения. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Подготовка и прибытие

Путин начал поездку накануне, посетив Магадан, а затем направился на Аляску. Его окружение прибыло заранее: глава МИД Сергей Лавров и спецпредставитель Кирилл Дмитриев публиковали фотографии с места события. Трамп вылетел в день встречи и в пути заявил журналистам, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам в случае успешных переговоров.

Первый контакт

Оба лидера прибыли практически одновременно, вышли из самолётов, прошли по красной дорожке и несколько раз пожали друг другу руки. На вопрос журналистов о войне в Украине Путин не ответил. Несмотря на наличие собственного транспорта, он отправился на место переговоров в автомобиле Трампа.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Формат встречи

Вместо анонсированного формата тет-а-тет переговоры прошли в составе “три на три”. Со стороны США присутствовали бизнесмен Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио, со стороны РФ — Лавров и помощник Юрий Ушаков. Трансляция начала переговоров длилась всего несколько секунд и была прервана после первых вопросов к Путину.

Фото: Getty Images

Переговоры и пресс-конференция

Разговор продолжался 2 часа 45 минут. На совместный брифинг политики вышли около двух часов ночи по киевскому времени. Первым выступил Путин, который назвал украинцев “братским народом”, призвал учитывать “законные опасения России” и предложил провести следующую встречу в Москве. Также он поддержал Трампа, заявив, что войны бы не было, если бы тот раньше был президентом США.

Фото: Getty Images

Трамп охарактеризовал переговоры как продуктивные, но подчеркнул, что ключевые вопросы остаются нерешёнными:

“Есть несколько крупных тем, по которым мы не продвинулись, но есть прогресс. Соглашения нет, пока оно не подписано.”

Президент США пообещал связаться с Зеленским и лидерами НАТО. В отличие от привычного формата, Трамп завершил пресс-конференцию без ответов на вопросы журналистов.

Ранее мы писали о том, поедет ли Зеленский на переговоры на Аляску: мнение Польши.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Горячее за неделю

Общество

23 лунный день 16 августа 2025 года: энергия перемен и мудрого принятия

0
Лунный календарь на 16 августа 2025: 23 лунный день в фазе старой Луны, влияние Тельца и Близнецов. Советы, как прожить день осознанно.
Статьи

Альтернативные способы обогрева: как организовать отопление, если нет централизованного

0
Как организовать отопление без централизованного источника с помощью керамических панелей, газовых котлов и других эффективных решений.
Статьи

Как правильно наносить кератиновую маску на волосы: советы по уходу и выбору лучших брендов

0
Узнайте, как правильно наносить кератиновую маску на волосы, зачем она нужна и какие бренды выбрать для ухода.
Статьи

Как восстановить отношения после серьёзной ссоры, или Что такое примирительный секс

0
Как восстановить отношения после ссоры с помощью примирительного секса и открытых разговоров. Практичные советы и полезная информация.
Общество

Время рассвета и заката 10 августа 2025 года: какова долгота дня в Украине

0
Точное время восхода и заката 10 августа 2025 в Украине. Таблица по 22 городам, долгота дня, советы по солнечному распорядку.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Стрижка 17 августа 2025 по лунному календарю: советы и запреты
Следующая статья
Встречи Трампа, Зеленского и Путина не будет: заявление Кремля

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Стрижка 14 августа 2025 по лунному календарю: как день влияет на волосы

0
Стрижка 14 августа 2025 по лунному календарю: когда лучше стричься, чтобы укрепить волосы и усилить уверенность.

Мадонна обратилась к Папе Римскому с призывом помочь детям Газы

0
Мадонна просит Папу Римского срочно приехать в Газу, чтобы спасти детей, на фоне рекордной смертности и громких заявлений музыкантов.

Как правильно провести обряд со свечёй: пошаговая инструкция

0
Узнайте, как правильно провести обряд со свечой для защиты, удачи и гармонии в жизни. Полная инструкция по выбору свечи и проведению ритуала.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.