РФ нанесла ракетный удар по полигону на Днепропетровщине: что известно о погибших и раненых

На месте обстрела продолжаются следственные действия.

1 марта одно из подразделений Сухопутных войск ВСУ попало под ракетный удар со стороны РФ. Об этом сообщили в Командовании Сухопутных войск ВСУ в понедельник, 3 марта. Накануне украинские военные обозреватели в соцсетях информировали об атаке на военный полигон в Днепропетровской области, заявляя о большом количестве пострадавших, пишет MigNews.

На место обстрела выехала специальная группа правоохранителей, продолжаются следственные действия. Устанавливаются обстоятельства атаки и количество пострадавших.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что лично будет контролировать расследование обстоятельств трагедии. Он подчеркнул, что все, кто принимал решение в тот день или уклонился от них, будут привлечены к ответственности.

Драпатый заявил:

Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами .

В одной из больниц города Днепра журналистам подтвердили, что приняли раненых после удара. Однако точное количество пострадавших пока не разглашается.

Узнайте, кто такой Михаил Драпатый и что известно о новом главнокомандующем Сухопутных войсках ВСУ.