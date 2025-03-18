Соглашение оценивается в 13 млрд долларов в год по текущим рыночным ценам.

Российская нефтяная компания «Роснефть» и индийский нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries подписали историческое соглашение, предусматривающее поставку 500 000 баррелей нефти ежедневно в течение следующих 10 лет, пишет MigNews со ссылкой на источник Reuters.

По данным агентства, соглашение между «Роснефтью» и Reliance Industries составит 0,5% от общих мировых поставок нефти и будет оценено в 13 миллиардов долларов в год по текущим рыночным ценам. Это делает ее самым большим энергетическим партнерством между Россией и Индией.

«Роснефть» будет ежемесячно поставлять 20-21 груз размером Aframax и три груза мазута для нефтеперерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, штат Гуджарат. Соглашение предусматривает ежегодный пересмотр условий, а цены будут определяться на основе котировок на нефтяном рынке в Дубае. Поставки начнутся в январе 2025 г. с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.

Индия, не поддерживающая санкции против России, стала крупнейшим импортером российской нефти после введения ограничений на закупку нефти со стороны ЕС. Благодаря значительным скидкам на российские сорта, в частности, Urals, индийские нефтепереработчики получают существенную экономическую выгоду.

Кстати, именно Индия стала главным союзником Украины по переговорам с Россией.