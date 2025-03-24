Роберт Кеннеді закликав заборонити смартфони в школах через загрозу раку

Кеннеді має досить суперечливі погляди щодо сучасних технологій.

Міністр охорони здоров’я США, Роберт Кеннеді, висловив ідею заборонити використання смартфонів у школах, стверджуючи, що постійне використання мобільних пристроїв може мати серйозні наслідки для здоров’я учнів, пише MigNews з посиланням на джерело T.me/novynylive.

За його словами, серед головних загроз є не лише фізичні, а й психологічні наслідки, такі як депресія, зниження академічної успішності, а також зростання числа випадків суїцидів та наркозалежності серед молоді. Кеннеді вважає, що новітні технології та постійний доступ до інформації через смартфони значно впливають на психічний стан учнів, що, на його думку, є неприпустимим у освітньому процесі.

Відомий своїми антифаховими поглядами на вакцинацію та популяризацією конспірологічних теорій, Кеннеді має досить суперечливі погляди щодо сучасних технологій. Він вірить, що бездротові мережі Wi-Fi можуть бути потенційно небезпечними для здоров’я, оскільки випромінювання від них може сприяти розвитку ракових захворювань. Крім того, Кеннеді активно критикує технології 5G, заявляючи, що вони не лише сприяють розвитку новітніх форм комунікацій, але й використовуються для збору персональних даних і маніпулювання поведінкою людей.

Незважаючи на те, що Кеннеді має ряд послідовників серед тих, хто поділяє його стурбованість з приводу впливу технологій на здоров’я, його заяви часто викликають критику з боку наукової спільноти. Деякі експерти вважають його погляди надмірно радикальними, підкреслюючи, що немає достатньо наукових доказів для підтвердження зв’язку між радіочастотним випромінюванням і розвитком раку, а також підкреслюють важливість регулювання використання технологій без надмірної паніки.

Нагадаємо, що Каліфорнія прийняла закон про заборону використання смартфонів у школах.