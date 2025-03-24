Понедельник, 24 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Роберт Кеннеді закликав заборонити смартфони в школах через загрозу раку

Кеннеді має досить суперечливі погляди щодо сучасних технологій.

Міністр охорони здоров’я США, Роберт Кеннеді, висловив ідею заборонити використання смартфонів у школах, стверджуючи, що постійне використання мобільних пристроїв може мати серйозні наслідки для здоров’я учнів, пише MigNews з посиланням на джерело T.me/novynylive.

За його словами, серед головних загроз є не лише фізичні, а й психологічні наслідки, такі як депресія, зниження академічної успішності, а також зростання числа випадків суїцидів та наркозалежності серед молоді. Кеннеді вважає, що новітні технології та постійний доступ до інформації через смартфони значно впливають на психічний стан учнів, що, на його думку, є неприпустимим у освітньому процесі.

Відомий своїми антифаховими поглядами на вакцинацію та популяризацією конспірологічних теорій, Кеннеді має досить суперечливі погляди щодо сучасних технологій. Він вірить, що бездротові мережі Wi-Fi можуть бути потенційно небезпечними для здоров’я, оскільки випромінювання від них може сприяти розвитку ракових захворювань. Крім того, Кеннеді активно критикує технології 5G, заявляючи, що вони не лише сприяють розвитку новітніх форм комунікацій, але й використовуються для збору персональних даних і маніпулювання поведінкою людей.

Незважаючи на те, що Кеннеді має ряд послідовників серед тих, хто поділяє його стурбованість з приводу впливу технологій на здоров’я, його заяви часто викликають критику з боку наукової спільноти. Деякі експерти вважають його погляди надмірно радикальними, підкреслюючи, що немає достатньо наукових доказів для підтвердження зв’язку між радіочастотним випромінюванням і розвитком раку, а також підкреслюють важливість регулювання використання технологій без надмірної паніки.

Нагадаємо, що Каліфорнія прийняла закон про заборону використання смартфонів у школах.

Горячее за неделю

Общество

Победа Ripple над SEC изменяет будущее криптовалют

0
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила...
Экономика

День Ангела Василия 22 марта: история, значение имени и традиции чествования

0
День ангела Василия 22 марта – это возможность вспомнить...
Культура

Донателла Версаче покидает модный дом Versace: что на самом деле произошло

0
На днях мир моды всколыхнула неожиданная новость –...
Культура

Що означає втрата каблучки уві сні: попередження чи знак змін?

0
Втрата каблучки уві сні може...
Политика

Школьники на военном учете: какие изменения готовит Совет для подростков с 14 лет

0
Документ готов более чем на 70%. В Верховной...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
День ангела Петра 2025: вітання та оригінальні листівки 1 лютого
Следующая статья
Перевод часов на летнее время: когда произойдет переход

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

5 правил спілкування з військовими: як підтримати, а не роздратувати

0
Наразі в Україні, мабуть,...

Аналитик объяснил, почему Усик откажется от чемпионского пояса WBO

0
Объединенный чемпион мира в супертяжелой весовой категории украинец Александр...

Комитет Верховной Рады утвердил законопроект о разрешении Нацгвардии использовать огнестрельное оружие во время «массовых беспорядков»

0
Правоохранительный комитет Верховной Рады согласовал законопроект, разрешающий Национальной гвардии...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.