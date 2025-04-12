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Политика
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Росія заявила про захоплення ще одного села на Сумщині

Росія заявила про захоплення ще одного села на Сумщині

Росія повідомила про захоплення Журавки.

Міністерство оборони Російської Федерації 10 квітня повідомило про нібито встановлення контролю над селом Журавка в Сумській області. Про це пише T.me/BILD_Russian, повідомляє MigNews.

Це село розташоване неподалік державного кордону з російською Курською областю. У відомстві країни-агресора стверджують, що військові Росії “просунулися вперед і закріпилися на нових рубежах”.

Однак українська сторона наразі не підтвердила цю інформацію. Офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ щодо втрати контролю над Журавкою не надходило. Водночас українські військові та представники місцевої влади зазначають, що в цьому прикордонному регіоні справді спостерігається активізація російських наступальних дій — як на суходолі, так і з повітря.

Сумщина вже тривалий час перебуває під постійними обстрілами з боку армії РФ. Росіяни регулярно застосовують артилерію, дрони-камікадзе та авіаційні ракети, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, приватних будинках та об’єктах енергетики.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що російські «Шахеди» скидають боєприпаси, що вибухають із затримкою.

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