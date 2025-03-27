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Политика
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Россия готовит новые наступления на 3 области Украины, — Зеленский

Президент предупредил о новых угрозах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых угрозах трем ключевым областям Украины — Харьковской, Сумской и Запорожской. По его словам, согласно данным разведки Россия планирует новые наступления на эти территории. Подготовка к наступательным действиям идет, что создает серьезную опасность для стабильности и безопасности в регионах, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

Зеленский подчеркнул, что Россия активно затягивает мирные переговоры и пытается вовлечь США в безрезультатные дискуссии относительно «условий», которые на самом деле не имеют реальной основы. Это, по мнению президента, позволяет агрессору выиграть время и подготовиться к новым попыткам захвата дополнительных территорий Украины.

Эти заявления были сделаны на фоне саммита в Париже, где обсуждались вопросы безопасности и стабильности в Европе. Украинский президент подчеркнул, что страна готова к любым действиям врага, но международная поддержка и усиление санкций против России остаются важными инструментами в борьбе за территориальную целостность.

Напомним, что Россия открыла еще 3 площадки для атак Шахедами.

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