Россия и Украина обменялись ударами беспилотников: есть пострадавшие

Было задействовано большое количество дронов.

Вечером 8 апреля Россия и Украина совершили масштабные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Обе стороны задействовали большое количество дронов, в результате чего зафиксированы повреждения инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/BILD_Russian.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что над городом было обнаружено более 20 вражеских дронов. В результате их падения и поражения инфраструктурных объектов в городе возникло несколько пожаров. Предварительно, по меньшей мере, два человека получили ранения.

Кроме Харькова, под ударом оказался и Днепр. В результате атаки ранения получили 14 человек. Сейчас ведутся спасательные и ликвидационные работы, а также уточнение информации о масштабах разрушений.

Украинские силы обороны в ответ также задействовали беспилотники. По сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, украинские дроны якобы были перехвачены над территориями Ростовской, Воронежской и Пензенской областей, а также над аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями.

В результате активизации воздушной тревоги и потенциальной угрозы атаки в Ульяновске временно приостановили работу местного аэропорта.

Обе стороны официально не обнародовали полный список пораженных объектов, но события свидетельствуют о дальнейшей эскалации на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Напомним, что недавно Россия открыла еще 3 площадки для атак Шахедами.