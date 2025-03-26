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Политика
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Россия открыла еще 3 площадки для атак Шахедами: сколько дронов РФ теперь может запускать ежедневно по Украине

Эти дополнительные позиции позволяют увеличить количество атак дронов.

По последним данным, Россия открыла три новых площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Украины. Эти дополнительные позиции позволяют увеличить количество атак дронов во время каждой военной операции, что значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

В последние месяцы Россия значительно усовершенствовала свои тактики использования дронов. Враг запускает свору дронов разных типов (ударных и дезориентирующих) на одни и те же объекты, которая имеет целью перегрузку системы ПВО Украины. Для дополнительного усложнения ситуации, эти дроны часто маневрируют на разных высотах, что позволяет им избегать радиолокационных средств.

С каждым месяцем количество запускаемых Россией беспилотников растет. Ночью враг может запускать от 100 до 200 дронов одновременно, что вызывает серьезные проблемы для украинских военных, в частности, для систем противовоздушной обороны. Теперь же их может стать больше 300.

Россия добавила три новые площадки для запуска «Шахедов», которые находятся в районе Приморско-Ахтарска, что позволит еще больше увеличить количество атак. Это означает, что за один день или ночь враг может нанести значительно большие повреждения, а украинская оборона будет вынуждена бороться с большим количеством дронов.

Не все вражеские дроны точно попадают в свои цели и иногда могут случайно поражать гражданские объекты. Однако существует также возможность, что некоторые из этих атак террористические по своей сути, направленные на поражение украинских мирных зданий и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что РФ планирует запускать до 500 дронов одновременно.

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