Трамп считает, что Путин должен понимать, что война истощает его экономику и должна искать выход из этого.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, в своем блоге высказал мнения об экономической ситуации в России, взаимодействии США с Россией и роли Путина в этих процессах. Фурса является известным экономистом и аналитиком, специализирующимся на финансах и экономических вопросах, пишет MigNews.

Говорят, Трамп злой на Путина, который саботирует переговоры, и готов ввести страшные санкции. Ну главное, чтобы не ввел их против Украины. Но, похоже, происходит удивительное. Трамп встретил кого-то еще менее рационального, чем он сам. И это Путин. Потому что Трамп считает, что Путин должен понимать, что война истощает его экономику и должна искать выход из этого. И Трамп дает ему этот выход. А Путин смеется над ним.

И да, Трамп действительно может удивляться. И он действительно здесь более рационален, чем Путин. Потому что война действительно истощает российскую экономику. И абсолютно все новые данные, выходящие оттуда, прорываясь через занавес секретности, говорят именно об этом.

Хотя в информационном полидоминирует странное представление, что война это полезно для экономики. Честно, уже не могу читать статьи, где рассказывают, что российская экономика держится на войне, и поэтому Путин не хочет ее завершать.

Потому что экономика не может держаться на войне. Она может держаться на военных расходах. Но если такие расходы так важны для вашей экономики, то вы продолжите их производить, даже если война закончится. Вы будете строить дороги, мосты, дома, вы будете инвестировать туда, куда не инвестировали во время войны, вы увеличите пенсии и зарплаты учителям. Вы найдете выход.

Не говоря уже о том, что такие расходы, по которым Путин финансирует войну, создают предпосылки к неконтролируемому росту цен. Последнее заставляет Центробанк бороться с инфляцией, ущемляя стоимость денег в экономике, убивая таким образом здоровую, не военную часть вашей экономики. И пока идет война – это не изменится. Таким образом, только завершение войны дает выход из кризиса. Не гарантию на выход из кризиса, а шанс избежать.

А вот где выхода не будет, так это тогда, когда у вас закончатся деньги. А война еще продолжится. Потому главное не война, а военные расходы. Которые легко становятся не военными, если вы хотите их осуществить. Тем более что за последние 3 года Путин все свободные средства направлял именно на войну, игнорируя очень много важных расходов.

А вот здесь проблема. Потому что военные расходы могут закончиться. Потому что деньги могут закончиться. Ибо война это дорого. И с 2022 года Путину помогало держаться все, что Россия заработала за 30 лет. И положила в тумбочку. И вот эти накопления они и тратили. Допечатывая остальные. Но тут беда в том, что те же скопления скоро закончатся. Их должно хватить разве что на 2025 год. А дальше только печатный станок, только хардкор.

И не нужно о нефти. Потому что нефтедолларов недостаточно. Сейчас нефтегазовые доходы уже составляют треть бюджета. И не вытянут ситуацию, когда закончатся деньги в тумбочке.

И потому Путину нужно завершать войну, с точки зрения здравого смысла. Потому что есть шанс на приток денег. Тогда есть шанс на подлинный рост экономики, который построен на инвестициях. Потому что военные расходы – это мертвые расходы. Оно не приносит прибыль. Он умирает в полях Украины. И не возвращается в экономику. Поэтому российской экономике сейчас необходимо вернуть хотя бы призрак нормальности. Чтобы дать шанс себе не упасть глубоко в тот момент, когда все, что было накоплено, не кончится. Ибо компенсировать это все можно будет только печатным станком. А это всегда плохо кончается.

Война не удерживает вашу экономику. Война истощает ее. То аргумент о войне, которая держит на плаву российскую экономику, не только не правдив. Он еще и прямо противоречит сути. Поэтому российский рынок так и радуется, когда Трамп говорит, что после завтра остановит войну. Когда обещает снятие санкций. Вот поэтому в такие моменты укрепляется рубль и растет цена русских акций. Если бы это было наоборот, то должна быть обратная картина. Но нет. И Трамп из всех активов больше всего поспособствовал росту именно российского рубля. Который еще около нового года доходил до 110 рублей за доллар, а сейчас курс – 85 рублей.

Но как бы Трамп ни спасал российскую экономику, Путин пытается ему помешать. И это должно очень удивлять президента США. Который пытается рационализировать такое поведение переговорной стратегией. Тем более, иногда Путин подбрасывает Трампу косточку надежды, останавливая атаки шахедов на одну ночь. Но что трудно терпеть наруису, так это публичное признание, что над ним делают дурака. И может это, наконец, заставит президента США действовать. Главное, чтобы не против Украины…

Напомним, что недавно российский журналист и блогер Бабченко выразил свое мнение о сегодняшних тенденциях и на что они указывают.