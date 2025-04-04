Российская ракета ударила по Кривому Рогу: 14 погибших, среди них 6 детей, более 50 раненых

Российские войска 4 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

4 апреля российская армия совершила баллистическую атаку на Кривой Рог, расположенный в Днепропетровской области, в результате чего погибли 14 гражданских лиц, среди которых было шестеро детей, пишет MigNews со ссылкой на источник Еspreso.tv.

Удар был нанесен по центру жилого микрорайона, что повлекло за собой пожары и серьезные разрушения многоэтажных зданий. Кроме того, более 50 человек получили ранения разной степени тяжести.

Местные органы власти подтвердили тяжесть последствий этого нападения, отметив, что количество жертв может возрасти. Военные и гражданские службы продолжают работать на месте трагедии, ликвидируя последствия взрывов. Официальные лица осудили нападение как очередной акт террора со стороны российских захватчиков, направленный на мирное население.

Напомним, что недавно РФ нанесла ракетный удар по полигону на Днепропетровщине. Узнайте, что известно о погибших и раненых.