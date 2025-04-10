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Политика
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Российские «Шахеды» сбрасывают взрывающиеся с задержкой боеприпасы: как их распознать и чем это грозит

Російські «Шахеди» скидають боєприпаси, що вибухають із затримкою: як їх розпізнати та чим це загрожує

Украинские службы впервые зафиксировали использование новых типов боеприпасов.

После очередной воздушной атаки российских дронов-камикадзе «Шахед» на Киев, Харьков и Сумскую область, украинские службы впервые зафиксировали использование новых типов боеприпасов. Речь идет о взрывных устройствах с замедленной детонацией, которые враг сбрасывает с дронов для усиления деструктивного эффекта и усложнения работы спасателей, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/kievinfo_kyiv.

Что известно о новой угрозе

По данным взрывотехников, боеприпасы имеют характерную форму – небольшие цилиндрические или округлые предметы, похожие на обломочные гранаты. Внутри взрывчатка, которая срабатывает не сразу после удара, а через определенный промежуток времени. Точный интервал может варьироваться – от нескольких минут до нескольких часов.

Такие устройства представляют чрезвычайную опасность, ведь снаружи они могут выглядеть как обычные металлические объекты или обломки. Взрыв может произойти после того, как на место происшествия прибыли службы спасения или местные жители.

Как распознать боеприпас с задержкой взрыва

Эксперты советуют обращать внимание на:

  • Незнакомые металлические предметы на земле после обстрелов
  • Устройства с проволоками, отверстиями или подозрительными элементами
  • Любые объекты, смотрящиеся «не на месте» после взрывов или падения дрона

Если вы заметили подобный предмет — не приближайтесь , не прикасайтесь и немедленно звоните в экстренные службы по номеру 101 или 102.

Російські «Шахеди» скидають боєприпаси, що вибухають із затримкою: як їх розпізнати та чим це загрожує

Как выглядит боеприпас с задержкой взрыва. Источник: Texty.org.ua.

Цель врага – не только разрушение, но и террор

По словам военных аналитиков, использование боеприпасов с задержанной детонацией – это элемент психологического давления. Оккупанты пытаются не только нанести физический ущерб, но и посеять страх среди гражданского населения, сделать процесс ликвидации последствий обстрелов максимально опасным.

Украинские саперы уже работают над обезвреживанием новой угрозы, но подчеркивают, что успех зависит и от внимательности граждан . Своевременное сообщение о подозрительном предмете может спасти жизнь.

Подробности о последней ночной атаке на Киев можно узнать здесь.

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